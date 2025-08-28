حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای از بیانیه صادر شده توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا، استقبال کرد و خواستار برداشتن گام‌های عملی برای بازداشتن رژیم اشغالگر و واداشتن آن به توقف جنایت نسل‌کشی در غزه شد.

در این بیانیه آمده است: ما در جنبش حماس از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا که خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه شد و بر ممنوعیت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح طبق قوانین بین‌المللی تأکید کرد، استقبال می‌کنیم.

حماس خاطر نشان کرد: بیانیه اعضای شورای امنیت که بدون مشارکت آمریکا صادر شد، وضعیت فاجعه‌بار انسانی که رژیم اشغالگر فاشیستی در نوار غزه پدید آورده و بر خطر گسترش قحطی در آن به ویژه تأثیرش بر زندگی کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه که به شهادت صد‌ها تن از آنان به سبب سیاست هدفمند گرسنه‌سازی اشغالگران منجر شده است را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این جنبش افزود: ما این موضع‌گیری بین‌المللی را اقدامی پیشگامانه می‌دانیم که نشانگر اجماع گسترده در محکومیت جنایت نسل‌کشی و جنگ گرسنگی است که دشمن صهیونیستی علیه بیش از دو میلیون فلسطینی محاصره شده در غزه به راه انداخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: پافشاری آمریکا بر جلوگیری از صدور قطعنامه‌های الزام‌آور، آن را به شریکی کامل در این جنایت بدل کرده و این کشور مسئول قحطی و کشتار‌هایی است که مردم ما با آن روبه‌رو هستند.

حماس در پایان این بیانیه تاکید کرد: ما از شورای امنیت دعوت می‌کنیم که به مسئولیت‌های خود عمل کند، گام‌های عملی برای بازداشتن کابینه جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو بردارد، آن را وادار به توقف جنگ نسل‌کشی وحشیانه‌ای که نزدیک به بیست‌وسه ماه ادامه دارد کند و برای محاکمه سران رژیم اشغالگر به عنوان جنایتکاران جنگی، به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت اقدام کند.

منبع: ایرنا