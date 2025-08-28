حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد

حماس از بیانیه صادر شده توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا، استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای از بیانیه صادر شده توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا، استقبال کرد و خواستار برداشتن گام‌های عملی برای بازداشتن رژیم اشغالگر و واداشتن آن به توقف جنایت نسل‌کشی در غزه شد.

در این بیانیه آمده است: ما در جنبش حماس از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا که خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه شد و بر ممنوعیت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح طبق قوانین بین‌المللی تأکید کرد، استقبال می‌کنیم.

حماس خاطر نشان کرد: بیانیه اعضای شورای امنیت که بدون مشارکت آمریکا صادر شد، وضعیت فاجعه‌بار انسانی که رژیم اشغالگر فاشیستی در نوار غزه پدید آورده و بر خطر گسترش قحطی در آن به ویژه تأثیرش بر زندگی کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه که به شهادت صد‌ها تن از آنان به سبب سیاست هدفمند گرسنه‌سازی اشغالگران منجر شده است را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این جنبش افزود: ما این موضع‌گیری بین‌المللی را اقدامی پیشگامانه می‌دانیم که نشانگر اجماع گسترده در محکومیت جنایت نسل‌کشی و جنگ گرسنگی است که دشمن صهیونیستی علیه بیش از دو میلیون فلسطینی محاصره شده در غزه به راه انداخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: پافشاری آمریکا بر جلوگیری از صدور قطعنامه‌های الزام‌آور، آن را به شریکی کامل در این جنایت بدل کرده و این کشور مسئول قحطی و کشتار‌هایی است که مردم ما با آن روبه‌رو هستند.

حماس در پایان این بیانیه تاکید کرد: ما از شورای امنیت دعوت می‌کنیم که به مسئولیت‌های خود عمل کند، گام‌های عملی برای بازداشتن کابینه جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو بردارد، آن را وادار به توقف جنگ نسل‌کشی وحشیانه‌ای که نزدیک به بیست‌وسه ماه ادامه دارد کند و برای محاکمه سران رژیم اشغالگر به عنوان جنایتکاران جنگی، به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت اقدام کند.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: حماس ، سازمان‌ملل
خبرهای مرتبط
جنجال آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ماموریت یونیفل + فیلم
سی ان ان: تونل‌های حماس بسیار پیچیده و فراتر از ارزیابی‌های ارتش اسرائیل است
حماس خبر ترور الحیه را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه
آخرین اخبار
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
کرملین: با استقرار نیرو‌های اروپایی در اوکراین مخالفیم
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه
شمار شهدای غزه به حدود ۶۲ هزار و ۹۰۰ نفر رسید
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای تمدید مهلت خروج پناهجویان افغان
ادامه تنش با پاکستان به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست
زیردریایی‌های روسیه و چین اولین گشت مشترک خود را انجام دادند
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد