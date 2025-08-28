مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از تارنمای خبری یو ان ان، این شکایت در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۲۵ (۲۰ تیر) ارائه و در ۲۵ اوت (سوم شهریور) در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد.

بر اساس این شکایت، مجارستان معتقد است که تصمیم شورای اروپا و صندوق صلح اروپا (EPF) برای انتقال سود حاصل از دارایی‌های روسیه به اوکراین، بدون اجماع و با دور زدن حق وتوی کشور‌های عضو اتخاذ شده است.

سازوکار مالی مورد اعتراض بوداپست از فوریه ۲۰۲۵ اجرایی شده است و طبق آن، ۹۹.۷ درصد از سود سرمایه‌گذاری دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه به صندوق صلح اروپا منتقل می‌شود؛ منبعی که سالانه بین سه تا پنج میلیارد یورو برای حمایت نظامی و انسانی از اوکراین تأمین می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در کشور‌های اروپایی مسدود شده است که بخش عمده‌ای از آن در مؤسسه «یوروکلیر» بلژیک نگهداری می‌شود و تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد یورو از این سود‌ها به اوکراین منتقل شده است.

در همین ارتباط پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان پیشتر ضمن محکوم کردن این اقدام، اعلام کرده بود که کشورش با تأمین مالی نیاز‌های نظامی اوکراین مخالف است و تصمیم اتحادیه اروپا را فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌داند.

بر اساس روند قضایی اتحادیه اروپا، این پرونده ممکن است چند سال به طول انجامد و شامل ارائه توضیحات کتبی، برگزاری جلسات استماع، صدور نظر مشورتی و بررسی احتمالی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود با این حال، تا زمان صدور رأی نهایی، روند انتقال سود دارایی‌های روسیه به اوکراین ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا