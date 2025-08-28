باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، اسیدهای چرب اشباعنشده امگا-۳ برای سلامت انسان ضروری هستند، اما بدن قادر به تولید مقدار کافی از آنها نیست. این مواد مغذی باید از طریق رژیم غذایی یا مکملها تأمین شوند. با این حال، نتایج تحقیقات جدید در دانشگاه «کیس وسترن ریزرو» نشان میدهد که چالشهای محیطزیستی به کمبود جهانی امگا-۳ دامن زدهاند. این موضوع، نگرانکننده است؛ چرا که پیامدهای جدی و گستردهای برای سلامت دارد. این تیم تحقیقاتی معتقد است سیستمهای غذایی کنونی ما امگا-۳ کافی و عاری از آلودگی تأمین نمیکنند و دسترسی به آن در آینده نزدیک کاهش مییابد.
امگا-۳ که عمدتا در ماهی و گیاهان یافت میشود، به عملکرد سلولهای بدن، بهویژه در چشمها و مغز کمک میکند. این ماده مغذی همچنین انرژی بدن را تأمین کرده و از سیستمهای قلبی-عروقی و غدد درونریز سالم پشتیبانی میکنند. تیم پژوهشگران دریافتند که ۸۵ درصد از جمعیت جهان بهاندازه کافی امگا-۳ در رژیم غذایی خود دریافت نمیکنند. به گفته آنها، این کمبود تا حدی ناشی از عوامل محیطزیستی مانند افزایش دمای اقیانوسها، صید بیرویه و آلودگی است که دسترسی به این ماده مغذی مهم را دشوار کرده است.
این مطالعه پیشنهاد میکند که تولید غذاهای غنی از امگا-۳ افزایش یابد، در حالی که مصرف اسیدهای چرب مضر امگا-۶ که با امگا-۳ در بدن ما تداخل دارند، کاهش پیدا کند. به گفته این تیم تحقیقاتی، این کار میتواند خطر بیماریهای مرتبط با التهاب مزمن، مانند بیماریهای قلبی، سرطان، زایمان زودرس و برخی مشکلات سلامت روان را کاهش دهد.
بهطور تاریخی، انسانها رژیمهای غذایی متعادلی از نظر میزان امگا-۳ و امگا-۶ مصرف میکردند. با این حال، رژیمهای غذایی صنعتیشده امروزی حدود ۲۰ برابر بیشتر امگا-۶ نسبت به امگا-۳ دارند. این عدم تعادل برای حفظ سلامت مطلوب نگرانکننده است. محققان این مطالعه خاطرنشان کردند که حدود ۱۵٪ از کشورهای جهان توانستهاند به سطح کافی امگا-۳ در غذای خود دست یابند که عمدتا به دلیل دسترسی به اقیانوسهاست. این نشان میدهد که حفاظت از اقیانوسها و مدیریت پایدار شیلات میتواند کمککننده باشد.
به گفته تیم تحقیقاتی، این فقط یک مسئله بهداشتی نیست؛ بلکه یک چالش عمومی سلامت و محیطزیست است. همه باید حق دسترسی به امگا-۳ عاری از آلودگی در رژیم غذایی خود را داشته باشند.