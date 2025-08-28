نتایج یک مطالعه بیانگر این است که کمبود اسید‌های چرب امگا-۳ با افزایش خطرات کلی سلامت مرتبط است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، اسید‌های چرب اشباع‌نشده امگا-۳ برای سلامت انسان ضروری هستند، اما بدن قادر به تولید مقدار کافی از آنها نیست. این مواد مغذی باید از طریق رژیم غذایی یا مکمل‌ها تأمین شوند. با این حال، نتایج تحقیقات جدید در دانشگاه «کیس وسترن ریزرو» نشان می‌دهد که چالش‌های محیط‌زیستی به کمبود جهانی امگا-۳ دامن زده‌اند. این موضوع، نگران‌کننده است؛ چرا که پیامد‌های جدی و گسترده‌ای برای سلامت دارد. این تیم تحقیقاتی معتقد است سیستم‌های غذایی کنونی ما امگا-۳ کافی و عاری از آلودگی تأمین نمی‌کنند و دسترسی به آن در آینده نزدیک کاهش می‌یابد.

امگا-۳ که عمدتا در ماهی و گیاهان یافت می‌شود، به عملکرد سلول‌های بدن، به‌ویژه در چشم‌ها و مغز کمک می‌کند. این ماده مغذی همچنین انرژی بدن را تأمین کرده و از سیستم‌های قلبی-عروقی و غدد درون‌ریز سالم پشتیبانی می‌کنند. تیم پژوهشگران دریافتند که ۸۵ درصد از جمعیت جهان به‌اندازه کافی امگا-۳ در رژیم غذایی خود دریافت نمی‌کنند. به گفته آنها، این کمبود تا حدی ناشی از عوامل محیط‌زیستی مانند افزایش دمای اقیانوس‌ها، صید بی‌رویه و آلودگی است که دسترسی به این ماده مغذی مهم را دشوار کرده است.

این مطالعه پیشنهاد می‌کند که تولید غذا‌های غنی از امگا-۳ افزایش یابد، در حالی که مصرف اسید‌های چرب مضر امگا-۶ که با امگا-۳ در بدن ما تداخل دارند، کاهش پیدا کند. به گفته این تیم تحقیقاتی، این کار می‌تواند خطر بیماری‌های مرتبط با التهاب مزمن، مانند بیماری‌های قلبی، سرطان، زایمان زودرس و برخی مشکلات سلامت روان را کاهش دهد.

به‌طور تاریخی، انسان‌ها رژیم‌های غذایی متعادلی از نظر میزان امگا-۳ و امگا-۶ مصرف می‌کردند. با این حال، رژیم‌های غذایی صنعتی‌شده امروزی حدود ۲۰ برابر بیشتر امگا-۶ نسبت به امگا-۳ دارند. این عدم تعادل برای حفظ سلامت مطلوب نگران‌کننده است. محققان این مطالعه خاطرنشان کردند که حدود ۱۵٪ از کشور‌های جهان توانسته‌اند به سطح کافی امگا-۳ در غذای خود دست یابند که عمدتا به دلیل دسترسی به اقیانوس‌هاست. این نشان می‌دهد که حفاظت از اقیانوس‌ها و مدیریت پایدار شیلات می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به گفته تیم تحقیقاتی، این فقط یک مسئله بهداشتی نیست؛ بلکه یک چالش عمومی سلامت و محیط‌زیست است. همه باید حق دسترسی به امگا-۳ عاری از آلودگی در رژیم غذایی خود را داشته باشند.

برچسب ها: اسیدهای چرب ، مصرف امگا3 ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
ابلاغ ۲۴ راهنمای تجویز دارو و پروتکل درمانی
آیا امگا ۳ برای همه مفید است؟
فعالیت ۵۰ هزار پزشک زن در سراسر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات واگذاری زمین به بیمارستان بهارلو/ کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در نظام سلامت
کمبود جهانی امگا-۳ سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
کمبود جهانی امگا-۳ سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند
توضیحات واگذاری زمین به بیمارستان بهارلو/ کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در نظام سلامت
ممنوعیت‌های غذایی برای بیماران فشار خون بالا
«مغز الکترونیکی» جدید انودیا برای ربات‌ها
یک پدیده فضایی انتظارات علمی ناسا را به چالش کشید
اجرای دولت هوشمند چه موانعی دارد؟
اهمیت مصرف منطقی دارو/ داروسازان، ستون تاب‌آوری نظام سلامت
تاریخ دقیق بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی جدید اعلام شد
بودجه دارویار باید از سازمان هدفمندی خارج شود
سیمایی‌صراف: وزارت علوم نمی‌تواند از طرف کسی تقاضای عفو دهد
زمان آغاز سال تحصیلی نودانشجویان اعلام شد
وزیر آموزش و پرورش: مدارس از اول مهرماه به شکل حضوری آغاز خواهند شد
جاسوسی رادار‌ها از طریق ارتعاشات داخلی تلفن همراه
دو مکمل غذایی که پیری پوست را تسریع می‌کنند
نتایج نهایی آزمون دکتری اواخر هفته آینده اعلام می‌شود
دیدگاه علمی استفاده از کره در سرخ کردن غذا + فیلم
افزایش ۴۰ درصدی طرح‌های پژوهشی تصویب‌شده در بنیاد ملی علم ایران
روش‌های انتقال ویروس اچ پی وی چیست؟
چرایی فراگیری نزدیک‌بینی در کشور + فیلم
ضرورت جداسازی منابع «دارویار» از هدفمندی یارانه‌ها
کاهش ۴۲ درصدی لاغری شدید در کودکان زیر ۵ سال
تمام دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگشتند
پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی
اضافه شدن ۱۶۰۰ تخت تا پایان امسال/ جذب ۱۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی پیش رو