باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور جمعی از عاشقان اهل‌بیت(ع) از افغانستان در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

دکتر لسانی، مدیر زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی، در حاشیه این اجتماع گفت: «برای زائران افغانستانی برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که هر روز زائرانی از ولایت‌های مختلف افغانستان به‌صورت نوبتی به حرم مشرف می‌شوند و پس از زیارت با بخش‌های مختلف آستان قدس آشنا خواهند شد و از اطعام غذای متبرک بهره‌مند می‌گردند.»

همچنین دکتر احمدی، مسئول ستاد اربعین مهاجرین افغانستانی خراسان رضوی، اظهار داشت: «این زائران در مدت ۱۰ شبانه‌روز حضور خود در مشهد توسط مواکب مهاجرین اسکان داده شده و در سه نوبت مورد پذیرایی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، بازدید از مراکز فرهنگی و زیارتگاه‌های مختلف مشهد و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مواکب مهاجرین برای آنان تدارک دیده شده است.»

این زائران افغانستانی با همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت ایران در کابل، برای سه‌هزار و پانصد زائر علاقه‌مند به زیارت امام رضا(ع) در چهار زون افغانستان ویزا صادر شده تا در ایام پایانی ماه صفر در مراسم‌های عزاداری حضور یابند.