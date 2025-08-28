مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل از آغاز سال تحصیلی جدید بدون کلاس خالی و با اولویت عدالت و کیفیت در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و تحول در نقش معلمان از محوری‌ترین اهداف این نهاد برای سال تحصیلی جدید است.

او افزود: آموزش و پرورش، به‌عنوان محوری‌ترین نهاد تربیتی کشور، نقش بنیادی در آینده‌سازی ایفا می‌کند، استان اردبیل با ۱۹ منطقه و ناحیه آموزشی، دارای ۲ هزار و۷۳۱ مدرسه و ۱۱ هزار و ۶۷۳ کلاس درس است که نزدیک به ۲۶۰ هزار دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: این نظام آموزشی با مشارکت ۱۸ هزار و ۷۰۰ نیروی اداری و آموزشی اداره می‌شود، در حال حاضر، تراکم دانش‌آموزی در استان ۲۳ نفر و نسبت دانش‌آموز به معلم، ۲۱ نفر است.

رشیدی افزود: سرانه فضای آموزشی استان با میانگین ۴.۲ مترمربع، یک متر کمتر از میانگین کشوری است؛ به همین دلیل، توسعه وبهسازی فضا‌های آموزشی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش استان به شمار می‌رود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: در حوزه شاخص‌های آموزشی، استان اردبیل عملکرد قابل قبولی داشته است، در مقطع ابتدایی، نرخ پوشش واقعی دانش‌آموزان ۹۸.۹۲ درصد است که بالاتر از میانگین کشوری (۹۷.۹ درصد) بوده و نرخ ترک تحصیل نیز به ۰.۵۶ درصد کاهش پیدا کرده است که نسبت به میانگین کشوری (۱.۴۵ درصد) رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد.

او افزود: مأموریت‌های آموزش و پرورش استان بر پایه اسناد بالادستی، به‌ویژه سند تحول بنیادین، طراحی شده و شعار سال تحصیلی پیش رو را «عدالت و کیفیت برای مدرسه، برای ایران» قرار داده‌ایم.

