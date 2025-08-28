آمار عملکرد اداره کل هنر‌های نمایشی در دولت چهاردهم شامل حمایت از اجرای نمایش، صدور مجوز، چاپ کتاب، اعزام گروه‌ها به خارج از کشور، بیمه هنرمندان، مجوز آموزشگاه و دیگر موارد منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی اداره کل هنر‌های نمایشی، آمار فعالیت‌های نمایشی در بخش حمایت از اجرای آثار نمایشی، صدور مجوز، حمایت مالی از تولید و جشنواره‌ها، بیمه هنرمندان، ثبت گروه‌های نمایشی و... در دولت چهاردهم با هدف خدمت بیشتر به هنرمندان منتشر شد.

مطابق این گزارش از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، اداره‌‎کل هنر‌های نمایشی از برگزاری ۳۸ جشنواره ملی و بین‌المللی شامل ۳۳ جشنواره تئاتر استانی و پنج جشنواره بین‌المللی حمایت کرده است.

همچنین در این بازه زمانی تعداد ۶ هزار و ۴۹۱ اثر نمایشی تولید شده و به صحنه رفته است که این تعداد نمایش، ۶۲ هزار و ۸۰۴ نوبت اجرا داشته‌اند و چهار میلیون و ۸۳۷ هزار و هشت نفر به تماشای آنها نشسته‌اند.

در بخش چاپ، دو شماره مجله تخصصی نمایش، چهار شماره فصلنامه تئاتر و پنج جلد کتاب (نمایشنامه و موضوعات تخصصی تئاتر) توسط دفتر آموزش، پژوهش و انتشارات به چاپ رسیده است.

در راستای تبادل فرهنگی هنرمندان با سایر کشورها، دو گروه نمایشی برای اجرای نمایش و پنج هنرمند به صورت فردی به خارج از کشور اعزام شدند. همچنین ۲۴ گروه خارجی در جشنواره‌های بین‌المللی کشور حضور داشته‌اند و بر این اساس اداره کل هنر‌های نمایشی میزبان ۲۰۳ هنرمند از سایر کشور‌ها بوده که در ایام برگزاری جشنواره‌ها از نزدیک تماشاگر اجرای آثار هنرمندان ایرانی بوده‌اند.

همچنین۲۹۰ هنرمند با معرفی به صندوق حمایت از هنرمندان به منظور تمدید یا برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

طی این مدت ۲۳۷ موسسه تک منظوره نیز توانسته‌اند با دریافت مجوز، فعالیت خود را آغاز کنند.

ثبت و استقرار گروه‌های نمایشی نیز جزو خدماتی است که با هدف حمایت از گروه‌های نمایشی از سال ۱۳۹۱ تکمیل و راه‌اندازی شد. طی مدت مذکور در دولت چهاردهم، تعداد هزار و ۲۰۰ پروانه ثبت گروه به ثبت رسیده است و ۷۰۰ پروانه نیز در حال بررسی است.

