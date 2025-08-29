مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد عرضه دام، نیازی به واردات گوشت قرمز تا پایان سال با تامین به موقع نهاده نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام نداریم، گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و مشکلات تامین نهاده دامی، میزان عرضه دام بیش از ظرفیت است چراکه دامداران توان نگهداری ندارند.

وی از کاهش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو بره نر از ۳۲۰ هزارتومان به ۲۸۰ هزارتومان رسیده است.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کمبود نهاده، قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی در حال انجام است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به علل نوسان قیمت گوشت در بازار بیان کرد: علی رغم کاهش قیمت دام زنده، قیمت گوشت قرمز کماکان بالاست چراکه مافیای واردات اجازه کاهش قیمت را نمی دهند تا مسئولان وزارت جهاد را مجاب کنند با تخصیص ارز ترجیحی واردات گوشت انجام شود.

به گفته وی، کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه منجر به افزایش قیمت ذرت علوفه ای و جو در بازار آزاد شده است، 

صدردادرس با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، گفت: از ابتدای امسال بدلیل جمعیت مناسب دام، واردات گوشت گرم به طور محدود انجام شد و واردات گوشت منجمد ادامه دارد که همواره پیش بینی می شود با تامین به موقع واردات نهاده دامی تا پایان سال نیازی به واردات نداریم.

۰۹:۴۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
رانت چند نفر بی وجدان
۱۳:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر راست میگید چند تن از ای مافیای بی همه چیزو برای یک بار هم که شده علنٱ محا کمه واعدام کنید
۱۶:۵۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
زورشون نمیرسه
از دولت ریئسی دیگه تا الان گوشت از گلویمان پایین نرفته
شما اصلا بگو چی ارزون هست.
یه قلم جنس نام ببرین که ملت دلشون خوش باشه به همون یکی.
واقعا که
خیلی چیزا دیگه خوردن و داشتنش شده یه رویای دست نیافتنی واسه خیلی ها
جو ایرانی شده ۲۸۰۰۰ تومن
دامدار از سر بدبختی داره ۲۸۰ تا ۳۰۰ زنده میفروشه اونم مدتی آیا پول بشه یا نشه .این چه وضعیتی است درست شده
علت صادرات به کشورهای همسایه وعربهاست.
قیمت گوشت گوسفندی در بازار 850 هزار تومان هست.
ارزونه که خیلی ارزونه کیلو ۸۰۰ تا ۹۰۰تومن چیزی نیست که. باید بگیم ارزونه اگه بگیم گرونه میگن نه گرون نیست ۸۰۰تومن که پولی نیست. مفت مفت بدو ارزون کردیم کیلو ۸۰۰تومن خونه داررررر بچه داررررررر
پزشکیان گوشتو ارزون کردی حالا اینقد گوشت بخور کیف کنی
کفتار صفتی وارد کنندگان نهاده ها و وارد کنندگان گوشت
گوشتای تنظیم بازار = گوشتهای هورمونی و بیمزه
همین گوشتای بقول معروف هورمونی و بیمزه رو هم نمیتونیم بخریم
فقط چرت پرت گویی ، بی مدیریتی ، رانت و فساد و در آخر فلاکت مصرف کننده
همین آقا وارد کننده نهاده دامی و گوشت منجمد خارجی هم هست
پزشکیان تو مناظرات میگفت کی میتونه گوشت بخره حالا خودش کاری کرده گوشت شده خاطره
احسنت.....!؟
بلاخره مردم بدبخت با قیمت گوشت گوساله تا ۹۰۰هزار تومان
رسیده باید چه کار بکنند ؟
این آقای مدیر عامل ماشالله چشم بسته غیب میگه. چقدر این مسئولین ما مو شکاف، دقیق، آینده نگر و حلال بحران هستند!!!!
از تولید کننده دام کیلویی ۱۵۰ تومان می خرند
