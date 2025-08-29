باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام نداریم، گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و مشکلات تامین نهاده دامی، میزان عرضه دام بیش از ظرفیت است چراکه دامداران توان نگهداری ندارند.

وی از کاهش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو بره نر از ۳۲۰ هزارتومان به ۲۸۰ هزارتومان رسیده است.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کمبود نهاده، قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی در حال انجام است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به علل نوسان قیمت گوشت در بازار بیان کرد: علی رغم کاهش قیمت دام زنده، قیمت گوشت قرمز کماکان بالاست چراکه مافیای واردات اجازه کاهش قیمت را نمی دهند تا مسئولان وزارت جهاد را مجاب کنند با تخصیص ارز ترجیحی واردات گوشت انجام شود.

به گفته وی، کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه منجر به افزایش قیمت ذرت علوفه ای و جو در بازار آزاد شده است،

صدردادرس با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، گفت: از ابتدای امسال بدلیل جمعیت مناسب دام، واردات گوشت گرم به طور محدود انجام شد و واردات گوشت منجمد ادامه دارد که همواره پیش بینی می شود با تامین به موقع واردات نهاده دامی تا پایان سال نیازی به واردات نداریم.