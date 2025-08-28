۹۹ مدرسه جدید با بیش از یک هزار کلاس درس در تهران افتتاح شد

همزمان با هفته دولت و در مراسمی با حضور استاندار تهران ۹۹ مدرسه ۱۵ کلاسه معادل یک هزار و ۱۵۰ کلاس درس با اعتباری بیش از سه همت در استان تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرار است تا پایان سال جاری ۵۶۴ مدرسه جدید در استان تهران نیز به بهره‌برداری برسد و اینک عملیات ساخت ۳۲۰۰ کلاس درس در سطح استان آغاز شده است.

ارتقای هفت پله‌ای سرانه آموزشی تهران در کمتر از یک سال و تبدیل به برترین استان در نهضت مدرسه‌سازی، افتخاری ماندگار در دولت چهاردهم و مدیریت استان است.

تقدیر از ۵۵ خیر مدرسه‌ساز در استان تهران

همچنین در مراسمی از ۵۵ خیر مدرسه‌ساز در حاشیه مراسم بیست وهفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان تهران که در دانشگاه شهید بهشتی با حضور استاندار تهران، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسوولان کشوری و استانی و بیش از یک هزار خیر نیک‌اندیش برگزار شد، تقدیر به عمل آمد.

این خیران در حوزه‌های ساخت، بازسازی، مقاوم‌سازی، اهدای زمین و تجهیزات خدمات شایانی ارایه داده بودند.

نهضت مدرسه‌سازی از اولویت‌های دولت چهاردهم و مقام عالی دولت در استان تهران است که همچنان ادامه دارد.

