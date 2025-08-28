دستگیری عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری فردی خبر داد که با ارسال پیام اقدام به تهدید انتشار تصاویر خصوصی خانمی در شبکه اجتماعی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در پی مراجعه حضوری خانمی به پلیس امنیت عمومی مبنی بر اینکه فردی با ارسال پیام اقدام به تهدید به انتشار تصاویر خصوصی‌اش در شبکه اجتماعی می‌کند، لذا بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. 

او افزود: پس از پیگیری کارشناسان پلیس و محرز شدن صحت موضوع، متهم مورد نظر شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس علت این کار را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: پسر ۳۲ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فیروزآباد در فاصله ۱۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

