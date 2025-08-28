باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، و از سوی دیگر تخریب جنگل‌ها و مراتع در بالادست، باعث کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی منطقه شده است.

همچنین سیلاب‌های ویرانگر سال ۱۳۹۸ نشان داد که ناپایداری در مدیریت منابع طبیعی و آب می‌تواند نه تنها بحران کم‌آبی بلکه بحران‌های ثانویه مانند نابودی زیرساخت‌ها، مهاجرت اجباری و آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.

وضعیت فعلی منابع آب در معمولان

بخشی از آب شرب معمولان از چاه‌ها و بخشی دیگر از منابع سطحی تأمین می‌شود. اما با توجه به ناپایداری منابع و افت سطح آب‌های زیرزمینی، تداوم این روند تهدیدکننده است.

کشاورزان منطقه عمدتاً متکی به چاه‌ها و رودخانه‌ها هستند. مصرف بالای آب در کشت‌های پرمصرف مانند برنج و صیفی‌جات، فشار مضاعفی بر منابع وارد کرده است.

در برخی نقاط، به دلیل ورود فاضلاب‌های خانگی و کشاورزی، کیفیت منابع آب سطحی کاهش یافته و تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد کرده است.

آغاز عملیات اجرایی تامین پایدار آب شرب شهر معمولان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: عملیات اجرایی تامین پایدار آب شرب شهر معمولان با هدف تامین ۲۵ لیتر بر ثانیه شروع شد.

عملیات اجرایی تامین پایدار آب شرب شهر معمولان با حضور معاون اقتصادی استانداری لرستان و نماینده مردم پل‌دختر و معمولان آغاز شد.

نورالدین نوریزدان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در این مراسم با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه تامین آب شرب شهر معمولان آغاز شد.

به گفته وی این پروژه مهم شامل حفر، تجهیز و نیرورسانی به یک حلقه چاه عمیق و همچنین اجرای خط انتقال فولادی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته برای این طرح، افزود: پس از بهره‌برداری، این چاه قادر خواهد بود با تامین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه آب شرب، نقش موثری در بهبود و افزایش ظرفیت آبرسانی به شهر معمولان ایفا کند.

نوریزدان گفت: پیش بینی ما این است که ظرف سه ماه آینده پروژه به بهره‌برداری برسد.

اجرای اینگونه پروژه‌ها را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: این شرکت با تمام توان در مسیر تحقق اهداف متعالی بخش آب و تامین امنیت آبی پایدار برای مردم استان لرستان تلاش می‌کند.

نماینده مردم پل‌دختر و معمولان هم در این مراسم با قدردانی از فعالیت‌های پروژه شرکت آب و فاضلاب لرستان اظهار کرد: پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب در حوزه آبرسانی قابل تقدیر است.

سید حمید رضا کاظمی خاطر نشان کرد: رایزنی‌های لازم را در حوزه تامین اعتبارات برای پروژه‌های آب و فاضلاب استان به کار خواهیم گرفت

ضرورت حرکت به سمت تأمین آب پایدار

تأمین آب پایدار یعنی پاسخگویی به نیازهای فعلی بدون به خطر انداختن توان اکوسیستم و منابع برای نسل‌های آینده. در معمولان، این هدف از چند مسیر امکان‌پذیر است:

مدیریت تقاضا: آموزش مصرف بهینه، جلوگیری از هدررفت آب شرب در شبکه‌های فرسوده، و اصلاح الگوی کشت.

افزایش بهره‌وری کشاورزی: ترویج آبیاری قطره‌ای و بارانی، و جایگزینی کشت‌های پرمصرف با گیاهان مقاوم به کم‌آبی.

احیای منابع طبیعی: کاشت درختان در حاشیه رودخانه‌ها، حفاظت از جنگل‌های زاگرس و جلوگیری از چرای بی‌رویه برای بازگرداندن توان ذخیره آب خاک.

منابع جایگزین: استفاده از آب باران (Harvesting) در خانه‌ها و مزارع، و در صورت امکان، شیرین‌سازی و استفاده محدود از آب‌های شور.

فناوری و نوآوری: نصب سامانه‌های پایش هوشمند برای سنجش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و کیفیت آب.

معمولان می‌تواند با تلفیق دانش بومی، فناوری‌های نوین و مدیریت مشارکتی به الگویی برای تأمین آب پایدار در مناطق کوهستانی و رودخانه‌ای ایران تبدیل شود. آینده این شهر وابسته به آن است که چگونه منابع محدود آبی خود را مدیریت کند: یا با ادامه روند فعلی با بحران‌های عمیق‌تر مواجه شود، یا با اتخاذ سیاست‌های پایدار، امنیت آبی و رفاه اجتماعی نسل‌های آینده را تضمین کند.