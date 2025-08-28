باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، و از سوی دیگر تخریب جنگلها و مراتع در بالادست، باعث کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی منطقه شده است.
همچنین سیلابهای ویرانگر سال ۱۳۹۸ نشان داد که ناپایداری در مدیریت منابع طبیعی و آب میتواند نه تنها بحران کمآبی بلکه بحرانهای ثانویه مانند نابودی زیرساختها، مهاجرت اجباری و آسیبهای اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.
وضعیت فعلی منابع آب در معمولان
بخشی از آب شرب معمولان از چاهها و بخشی دیگر از منابع سطحی تأمین میشود. اما با توجه به ناپایداری منابع و افت سطح آبهای زیرزمینی، تداوم این روند تهدیدکننده است.
کشاورزان منطقه عمدتاً متکی به چاهها و رودخانهها هستند. مصرف بالای آب در کشتهای پرمصرف مانند برنج و صیفیجات، فشار مضاعفی بر منابع وارد کرده است.
در برخی نقاط، به دلیل ورود فاضلابهای خانگی و کشاورزی، کیفیت منابع آب سطحی کاهش یافته و تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد کرده است.
آغاز عملیات اجرایی تامین پایدار آب شرب شهر معمولان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: عملیات اجرایی تامین پایدار آب شرب شهر معمولان با هدف تامین ۲۵ لیتر بر ثانیه شروع شد.
نورالدین نوریزدان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در این مراسم با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه تامین آب شرب شهر معمولان آغاز شد.
به گفته وی این پروژه مهم شامل حفر، تجهیز و نیرورسانی به یک حلقه چاه عمیق و همچنین اجرای خط انتقال فولادی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی اختصاصیافته برای این طرح، افزود: پس از بهرهبرداری، این چاه قادر خواهد بود با تامین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه آب شرب، نقش موثری در بهبود و افزایش ظرفیت آبرسانی به شهر معمولان ایفا کند.
نوریزدان گفت: پیش بینی ما این است که ظرف سه ماه آینده پروژه به بهرهبرداری برسد.
اجرای اینگونه پروژهها را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: این شرکت با تمام توان در مسیر تحقق اهداف متعالی بخش آب و تامین امنیت آبی پایدار برای مردم استان لرستان تلاش میکند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان هم در این مراسم با قدردانی از فعالیتهای پروژه شرکت آب و فاضلاب لرستان اظهار کرد: پروژههای شرکت آب و فاضلاب در حوزه آبرسانی قابل تقدیر است.
سید حمید رضا کاظمی خاطر نشان کرد: رایزنیهای لازم را در حوزه تامین اعتبارات برای پروژههای آب و فاضلاب استان به کار خواهیم گرفت
ضرورت حرکت به سمت تأمین آب پایدار
تأمین آب پایدار یعنی پاسخگویی به نیازهای فعلی بدون به خطر انداختن توان اکوسیستم و منابع برای نسلهای آینده. در معمولان، این هدف از چند مسیر امکانپذیر است:
مدیریت تقاضا: آموزش مصرف بهینه، جلوگیری از هدررفت آب شرب در شبکههای فرسوده، و اصلاح الگوی کشت.
افزایش بهرهوری کشاورزی: ترویج آبیاری قطرهای و بارانی، و جایگزینی کشتهای پرمصرف با گیاهان مقاوم به کمآبی.
احیای منابع طبیعی: کاشت درختان در حاشیه رودخانهها، حفاظت از جنگلهای زاگرس و جلوگیری از چرای بیرویه برای بازگرداندن توان ذخیره آب خاک.
منابع جایگزین: استفاده از آب باران (Harvesting) در خانهها و مزارع، و در صورت امکان، شیرینسازی و استفاده محدود از آبهای شور.
فناوری و نوآوری: نصب سامانههای پایش هوشمند برای سنجش سطح سفرههای آب زیرزمینی و کیفیت آب.
معمولان میتواند با تلفیق دانش بومی، فناوریهای نوین و مدیریت مشارکتی به الگویی برای تأمین آب پایدار در مناطق کوهستانی و رودخانهای ایران تبدیل شود. آینده این شهر وابسته به آن است که چگونه منابع محدود آبی خود را مدیریت کند: یا با ادامه روند فعلی با بحرانهای عمیقتر مواجه شود، یا با اتخاذ سیاستهای پایدار، امنیت آبی و رفاه اجتماعی نسلهای آینده را تضمین کند.