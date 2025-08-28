باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان در آیین افتتاح این مجتمع همزمان با هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: این مجموعه یکی از پروژه‌های مهم هلال‌احمر استان است که شامل ساختمان اداری، مرکز آموزش، مرکز علمی ـ کاربردی و سالن آموزش‌های عملیاتی امداد و نجات می‌شود.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر در بزنگاه‌های مهم تاریخی و حوادث طبیعی و اجتماعی نقشی اساسی ایفا کرده است، افزود: این سازمان همواره با تکیه بر نیروهای داوطلب و مردمی، خدمات ارزشمندی در حوزه امداد و نجات ارائه داده و امروز نیز با بهره‌برداری از این مجتمع، شرایطی فراهم شده تا آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی جوانان برای حضور مؤثر در مدیریت بحران توسعه یابد.

استاندار هرمزگان با قدردانی از مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و همکاران وی، گفت: این مجموعه با تنوع کارکردها و ظرفیت‌های خود یکی از پروژه‌های کم‌نظیر در استان به شمار می‌رود و می‌تواند گامی مهم در ارتقای جایگاه هلال‌احمر هرمزگان در سطح ملی است.

آشوری تازیانی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص هرمزگان در حوزه حوادث طبیعی و بحران‌ها، این مجتمع به‌عنوان پایگاهی راهبردی، نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی و مدیریت بحران استان ایفا خواهد کرد.

منبع:هلال احمر هرمزگان