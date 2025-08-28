ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز،ششم شهریور، با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.

 ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران با شعار"ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه"و به همت شرکت نمایشگاهی میلاد نور برپا شده است.

علی محتشم امیری رئیس ستاد برگزاری این رویداد گفت: ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه ،زنجیره تامین پایدار ، هوشمند و چابک،نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری برگزار شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالن های ۶،۷،۸-۹،10،27 و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده است.

رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد:در این نمایشگاه، کالاها و خدمات حوزه ریلی در سالن اختصاصی ۷و ۸ ، کالا و خدمات شهری و زمینی درسالن‌های اختصاصی ۶ و ۱۰ ارائه می شود.

محتشم امیری با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه صنعت حمل و نقل و لجستیک در سال های گذشته به صورت مجزا گفت: شرکت نمایشگاهی میلاد نور در صنعت حمل و نقل، بیش از ۱۰ سال نمایشگاه ریلی را برگزار کرده است و امسال بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک تجمیع شده و توسط شرکت میلاد نور در شهریورماه برگزار شده است.

وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخش های مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوری های پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاههای آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنل ها و نشست های تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیازهای فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویدادهای نوآورانه، آخرین نوآوری‌های این حوزه ها ارائه و برای رویدادها، فضاهای خاصی در یکی از سالن‌های اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمت‌های نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوری‌هایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شده اند.

وی همچنین یادآور شد: برای اولین بار در کشور می‌خواهیم نمایشگاه بدون کاغذ را برگزار کنیم، در قدم اول حذف نقشه کاغذی نمایشگاه است، از سوی دیگر در سطح نمایشگاه نیز کیوسک‌هایی وجود دارد تا به افراد خدمات ارائه دهند و اطلاعات نمایشگاه‌ها از طریق کیو آر کد و ارسال پیامک ارائه می شود.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته ایران از امروز تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت 9 تا 16در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
