باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که حداقل ۱۲۱ کودک اخیراً بر اثر گرسنگی در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند. به گفته این وزارتخانه، تعداد کل ساکنان این بخش که بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند به ۳۱۷ نفر رسیده است که چهار مورد مرگ تنها در روز گذشته ثبت شده است.

در ۲۲ آگوست(۳۱ مرداد)، کارشناسان مکانیسم نظارت بر امنیت غذایی تحت حمایت سازمان ملل، طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC)، برای اولین بار رسماً وضعیت منطقه غزه در شمال منطقه محصور فلسطین را قحطی توصیف کردند. در همان روز، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که اسرائیل این منطقه محصور را گرسنه نگه نمی‌دارد، بلکه از قحطی در غزه جلوگیری می‌کند.

در ۲۶ آگوست، اولگا چرووکو، نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، وضعیت قحطی در نوار غزه را کاملاً ساخته دست بشر خواند و افزود که می‌توانست از آن جلوگیری شود.

منبع: الجزیره