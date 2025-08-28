باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشریح اقدامات دولت چهاردهم در حوزه گردشگری گفت: دولت چهاردهم با نگاه راهبردی به گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد بدون نفت، این صنعت را هم‌زمان اشتغال‌آفرین، ارزآور، هویت‌ساز و تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی می‌داند. این نگاه باعث شد راهبرد‌های کلان بر پایه ارتقای جایگاه گردشگری در حکمرانی ملی، بهره‌گیری از دیپلماسی گردشگری و تقویت مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد.

او افزود: پس از یک دهه، ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری دبی حضور یافت. وزارتخانه تمامی هزینه‌های مربوط به زمین و غرفه را پرداخت کرد تا بخش خصوصی بتواند ظرفیت‌های متنوع گردشگری کشور را در حوزه‌های فرهنگی، تمدنی، تاریخی، مذهبی، طبیعت‌گردی و بوم‌گردی به نمایش بگذارد.

بندپی با اشاره به آمار رسمی گردشگران خارجی گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شد و همچنین در فروردین ۱۴۰۴، ورود گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸/۵ درصد افزایش یافت. این آمار‌ها نشان می‌دهد که برنامه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در حال تحقق است.

معاون گردشگری با اشاره به اقدامات بین‌المللی وزارتخانه اظهار کرد: امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشور‌های همسایه، حوزه تمدنی نوروز و سایر کشورها، در کنار حضور وزیر در سفر‌های ریاست جمهوری، زمینه تقویت دیپلماسی گردشگری و تبادل گردشگر را فراهم کرد. تا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، شاخص‌ها نشان می‌داد که حتی می‌توانستیم در نیمه نخست ۱۴۰۴ از اهداف برنامه هفتم نیز فراتر برویم.

او درباره اقدامات زیربنایی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری افزود: برای اولین بار ۴ همت از صندوق توسعه ملی در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و بانک‌های عامل نیز به همین میزان منابع تأمین کردند. همچنین بانک مرکزی ۲۰ همت اوراق قرضه برای هتل‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد اختصاص داد. در همین بازه، حدود ۶ همت نیز برای کسب‌وکار‌های خرد همچون بوم‌گردی و صنایع دستی به ستاد مرکزی و ۸ همت به استان‌ها اختصاص یافت.

او ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۳۸ هتل افتتاح و بهره‌برداری شده است. این روند نشان می‌دهد که هدف‌گذاری احداث و بهره‌برداری سالانه ۱۰۰ هتل تا پایان ۱۴۰۴ کاملاً دست‌یافتنی است.

بندپی همچنین درباره اصلاحات مقرراتی گفت: کلیه آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چارچوب برنامه هفتم توسعه به تصویب هیأت دولت رسیده است. از جمله، معافیت گمرکی برای بیش از ۲۰۰ قلم تجهیزات گردشگری و امکان احداث تأسیسات ترکیبی در مناطقی که احداث هتل به‌تنهایی صرفه اقتصادی ندارد.

معاون گردشگری در افزود: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد وزارتخانه نه تنها در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم حرکت می‌کند، بلکه امید آن می‌رود در صورت بازگشت شرایط عادی بین‌المللی و تقویت اعتمادسازی، حتی فراتر از اهداف مصوب نیز پیش برویم.