خبرنگار خبرگزاری صداوسیما برنده رتبه نخست جشنواره بین‌المللی ABUPRIZE شد.

باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی؛ مرضیه زائری مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین الملل سازمان با اشاره به اعلام نتایج نهایی جشنواره ABUPRIZE گفت: گزارش خبری حمله به صدا و سیما تولید خبرگزاری صدا و سیما رتبه اول در گروه گزارش خبری تلویزیونی را کسب کرد، همچنین مستند رادیویی معلم خاموش تولید مرکز خراسان رضوی نیز به عنوان رتبه برتر جشنواره رادیویی شناخته شد. انیمیشن ماجرا‌های نوید نیز در گروه کودک تلویزیونی، موفق به دریافت جایزه برنامه تحسین شده این جشنواره شد.

گزارش خبری «حمله به سازمان صدا و سیما» از جاسم ثمری، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در جشنواره بین‌المللی اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه (ABUPRIZE ۲۰۲۵) رتبه اول بخش گزارش خبری تلویزیونی را کسب کرد.

در پی حضور پررنگ آثار صدا و سیما در مرحله فینال جشنواره سالانه بین المللی اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه موسوم به ABUPRIZE، یک اثر رادیویی و یک اثر تلویزیونی به عنوان رتبه برتر این جشنواره شناخته شدند و یک اثر تلویزیونی نیز به عنوان اثر تحسین شده معرفی شد.

