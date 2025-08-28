باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - نشست مشترک جعفر مردانی استاندار با عبدالکریم حسینزاده معاون امور روستاها و مناطق محروم رئیسجمهور با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، روسای کل دستگاههای اجرایی، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا و جمعی از دهیاران در محل سالن اجتماعات اداره توزیع برق استان برگزار شد.
جعفر مردانی استاندار در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خدمت و حماسهآفرینان هشت سال دفاع مقدس، هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای ارائه گزارش خدمات و شنیدن دغدغههای مردم عنوان کرد.
وی حضور معاون رئیسجمهور در استان را تجلی عملی رویکرد دولت وفاق ملی و تأکید ریاست جمهوری بر شنیدن صدای مردم دانست و گفت: اولویت دولت چهاردهم، توانمندسازی روستاها، محرومیتزدایی و توسعه متوازن است و بازدیدهای میدانی مسئولان عالی دولت، نشان از عزم جدی در تحقق این اهداف دارد.
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری علیرغم برخورداری از سرچشمه سه رودخانه بزرگ کشور با بحران کمآبی و خشکسالیهای پیاپی روبهروست، افزود: رفع چالشهای بنیادین استان در حوزه آب، مسکن روستایی، وضعیت عشایر و زیرساختهای روستایی نیازمند نگاه ویژه و حمایت راهبردی دولت است.
استاندار همچنین بر لزوم مشارکت مردم و توانمندسازی جوامع روستایی بهعنوان پیشنیاز توسعه پایدار تأکید کرد و چند پیشنهاد مشخص برای توسعه استان ارائه داد؛ از جمله دسترسی آسانتر مناطق کمبرخوردار به منابع مالی، اعتمادسازی در جامعه برای حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد بستر بازاریابی مستقیم محصولات روستایی و عشایری، کاهش بروکراسی اداری، ارتقای مهارتهای شغلی و حمایت از تولیدات روستا و عشایر.
مردانی ابراز امیدواری کرد: سفر معاون رئیسجمهور بارقهای از امید را در دل مردم این استان روشن کند و با تخصیص اعتبارات لازم، فصل نوینی از توسعه و رفع محرومیت در چهارمحال و بختیاری رقم بخورد.
ضرورت تزریق روحیه خدمتگزاری پزشکیان باید در تمام دولت
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: پزشکیان میگوید وقتی سفر میروید نمیتوانید کاری کنید بگویید نمیتوانیم.
عبدالکریم حسین زاده گفت: ایران روزهای سختی را چه در ایام جنگ ۱۲ روزه و چه از آغازین روز اجرایی کشور توسط آقای پزشکیان پشت سر گذشته است.
وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت با سختی و رخدادهای تلخ بسیاری مواجه شد و فعالیت یک مدیر در یک شهرستان از عملکرد یک وزیر کمتر نیست.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: اگر پس از سفر مردم احساس تحول نکنند، احساس ناامیدی در آنها تشدید خواهد شد و آقای پزشکیان میگویند وقتی سفر میروید نمیتوانید کاری کنید بگویید نمیتوانیم.
عبدالکریم حسینزاده در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با ابراز علاقه قلبی به سرزمین ایران، گفت: این پست را فرصتی ارزشمند برای شناخت بیشتر دردهای کشور و خدمت به مردم میدانم. امیدوارم بتوانم هرچند کوچک، گامی برای این سرزمین بردارم
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به روحیه میدانی دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، افزود: ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشته، اما روحیه خدمتگذاری باید میان مردم تزریق شود. فعالیت یک مدیر هیچ تفاوتی با وزیر ندارد؛ ما یک زنجیره هستیم.
حسینزاده ضمن انتقاد از مدیریتهای ویترینی و غیرمیدانی، تأکید کرد: سفرها و جلسات باید منجر به تغییر ملموس در زندگی مردم شوند، در غیر این صورت شکاف میان دولت و ملت عمیقتر خواهد شد.
وی با اشاره به ثبات رتبه توسعهیافتگی استان طی دو دهه گذشته، گفت: با وجود تلاشها، تغییری حاصل نشده و باید پاسخهای جدیدی برای مسائل قدیمی بیابیم. نگاههای گذشته کارساز نبودهاند.
معاون رئیسجمهور خواستار همافزایی مدیران و شهروندان برای رهایی استان از تله محرومیت شد و ناکافی بودن زیرساختها را از عوامل اصلی عقبماندگی دانست. وی افزود: تمرکز سیاستها بر مرکز کشور و غفلت از پیرامون، یکی از مشکلات اساسی ماست.
وی با انتقاد از کماثر بودن برنامههای پنجساله توسعه، گفت: استانهای برخوردار، برخوردارتر شدهاند و استانهای محروم همچنان محروم ماندهاند. باید با توجه به ظرفیتهای استان، نقشه راه مشخصی تدوین شود.
حسینزاده با تأکید بر توانمندسازی مردم، اظهار داشت: مردم باید نقشآفرین باشند. ما در حوزه اشتغال پایدار، اتصال زنجیرههای ملی به مردمی، و تعاونیهای دهیاری برنامهریزی کردهایم.
وی همچنین به ضرورت اقدام در حوزههای تنش آبی، زیست عشایر، مسکن روستایی و عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای مالی دولت، استان چهارمحال و بختیاری در تخصیص اعتبارات در اولویت قرار خواهد گرفت.
حسینزاده با تأکید بر تصمیمگیری مسئولانه برای نسلهای آینده، قول داد: همکاری و هماهنگی لازم را با خانواده چهارمحال و بختیاری خواهم داشت و برای جبران کاستیها، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.