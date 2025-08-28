باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس نامهای که توسط رویترز مشاهده شده است، صدها نفر از کارکنان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، ولکر ترک از او خواستهاند که صریحاً جنگ غزه را به عنوان یک نسلکشی در حال وقوع توصیف کند.
در این نامه که روز چهارشنبه ارسال شده، آمده است که کارکنان معتقدند معیارهای قانونی برای نسلکشی در جنگ تقریباً دو ساله اسرائیل در غزه انجام شده است و به مقیاس، دامنه و ماهیت تخلفات مستند شده در آن اشاره شده است.
در نامهای که توسط کمیته کارکنان به نمایندگی از بیش از ۵۰۰ کارمند امضا شده است، آمده است: "کمیته کمیسر عالی حقوق بشر مسئولیت قانونی و اخلاقی قوی برای محکوم کردن اقدامات نسلکشی دارد.
در این نامه آمده است: "عدم محکوم کردن یک نسلکشی در حال وقوع، اعتبار سازمان ملل متحد و سیستم حقوق بشر را تضعیف میکند. "
در این نامه به شکست اخلاقی این نهاد بینالمللی به دلیل عدم انجام اقدامات بیشتر برای متوقف کردن نسلکشی رواندا در سال ۱۹۹۴ که منجر به کشته شدن بیش از ۱ میلیون نفر شد، اشاره شده است.
به گفته وزارت بهداشت غزه، اسرائیل در غزه تقریباً ۶۳۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده است، در حالی که یک ناظر جهانی گرسنگی میگوید بخشی از آن از قحطی رنج میبرد.
برخی از گروههای حقوق بشری مانند عفو بینالملل پیش از این اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی متهم کردهاند و یک کارشناس مستقل سازمان ملل، فرانچسکا آلبانیز، نیز از این اصطلاح استفاده کرده است، اما خود سازمان ملل متحد از آن استفاده نکرده است. مقامات سازمان ملل در گذشته گفتهاند که تعیین نسلکشی بر عهده دادگاههای بینالمللی است.
در سال ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی پروندهای مبنی بر نسلکشی علیه اقدامات اسرائیل در غزه به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرد، اما این پرونده هنوز به طور کامل بررسی نشده است - روندی که میتواند سالها طول بکشد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با اشاره به شرایط دشواری که این دفتر در تلاش برای مستندسازی حقایق و اعلام هشدار با آن مواجه است، گفت: «اوضاع غزه همه ما را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.» او با اشاره به این نامه گفت: «بحثهایی در داخل دفتر در مورد چگونگی پیشرفت وجود داشته و همچنان ادامه خواهد داشت.»
تورک، که بارها اقدامات اسرائیل در غزه را محکوم کرده و نسبت به افزایش خطر جنایات وحشیانه هشدار داده است، گفت که این نامه نگرانیهای مهمی را برانگیخته است.
او در نسخهای از پاسخ خود که توسط رویترز مشاهده شده است، گفت: «میدانم که همه ما در احساس خشم اخلاقی از وحشتی که شاهد آن هستیم و همچنین ناامیدی از ناتوانی جامعه بینالمللی در پایان دادن به این وضعیت، مشترک هستیم.» او از کارمندان خواست تا «در مواجهه با چنین سختیهایی به عنوان یک دفتر متحد بمانند».
منبع: رویترز