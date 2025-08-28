احضار سفیر پاکستان در کابل در واکنش به حملات پهپادی

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های ننگرهار و خوست، عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، را احضار کرده است.

این وزارت‌خانه نقض حریم هوایی افغانستان و هدف قرار دادن غیرنظامیان در نزدیکی خط فرضی دیورند را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض آشکار تمامیت ارضی کشور و عملی تحریک‌آمیز توصیف کرد.

بر اساس این اعلامیه، به سفیر پاکستان به صراحت گفته شده که حفاظت از حریم و تمامیت ارضی افغانستان «خط قرمز» طالبان است و چنین اقدامات غیرمسئولانه‌ای بدون پیامد نخواهد بود.

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام‌آباد، این حملات را «تجاوز بی‌شرمانه» و عملی «ظالمانه» خوانده و اظهار داشت که پاکستان در اهداف «توطئه‌آمیز» خود ناکام مانده و اکنون با «دروغ و دسیسه» به دنبال جلب توجه جهانی است.