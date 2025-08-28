احضار سفیر پاکستان در کابل در واکنش به حملات پهپادی

وزارت خارجه طالبان از احضار سفیر پاکستان در کابل در واکنش به حملات هوایی در ننگرهار و خوست خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های ننگرهار و خوست، عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، را احضار کرده است. 

این وزارت‌خانه نقض حریم هوایی افغانستان و هدف قرار دادن غیرنظامیان در نزدیکی خط فرضی دیورند را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض آشکار تمامیت ارضی کشور و عملی تحریک‌آمیز توصیف کرد. 

بر اساس این اعلامیه، به سفیر پاکستان به صراحت گفته شده که حفاظت از حریم و تمامیت ارضی افغانستان «خط قرمز» طالبان است و چنین اقدامات غیرمسئولانه‌ای بدون پیامد نخواهد بود. 

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام‌آباد، این حملات را «تجاوز بی‌شرمانه» و عملی «ظالمانه» خوانده و اظهار داشت که پاکستان در اهداف «توطئه‌آمیز» خود ناکام مانده و اکنون با «دروغ و دسیسه» به دنبال جلب توجه جهانی است. 

برچسب ها: حمله هوایی به افغانستان ، حمله پهپادی ، خوست ، وزارت خارجه طالبان
خبرهای مرتبط
پاکستان حمله هوایی به خاک افغانستان را تایید کرد
اتمام درگیری نظامیان طالبان و پاکستان با ۶ کشته و زخمی
حمله پهپادی در شرق افغانستان؛زنان و کودکان کشته و زخمی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ و سیاست جنگ: وعده‌های صلح یا ابزار بحران
گروسی: بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشان‌دهنده پیشرفت به سمت توافق است
تله مرگ در بیمارستان ناصر: جنایت سازمان‌یافته
برکناری ناگهانی کارشناس روسیه در سازمان سیا پس از نشست آلاسکا
پوتین و کیم در مراسم رژه نظامی بزرگ چین شرکت خواهند کرد
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
دو کارمند مایکروسافت در پی اعتراض ضداسرائیلی اخراج شدند
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
آکسیوس: اروپا آمادگی خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به آمریکا اعلام کرد
رسانه آمریکایی: رابطه آمریکا با اسرائیل یک خطر اخلاقی است!
آخرین اخبار
صدها نفر از کارکنان سازمان ملل خواستار در نظر گرفتن جنگ غزه به عنوان «نسل‌کشی» شدند
مدودف: در صورت پیوستن اتریش به ناتو واکنش نشان خواهیم داد
۱۲۱ کودک در غزه بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند
احضار سفیر پاکستان در کابل در واکنش به حملات پهپادی
درگیری مرزی طالبان و تاجیکستان؛ طالبان نشست فوری برگزار کرد
آمریکا به متحدان افغانستانی خود پشت کرده است
اشتغال مهاجرین بازگشته در شهرک صنعتی هرات
حمله پهپادی در شرق افغانستان؛زنان و کودکان کشته و زخمی شدند
بلومبرگ: چین و هند در بحبوحه جنگ‌های تجاری آمریکا بازسازی روابط را آغاز کردند
۱۵ نفر در پی ریزش ساختمان در هند کشته شدند
ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در حملات روسیه به کی‌یف آسیب دید
ترکیه: پوتین و زلنسکی ممکن است در استانبول دیدار کنند
سیل سودان ۱۴ کشته و صد‌ها خانه ویران بر جا گذاشت
کشتار سربازان جولانی توسط کماندوهای اسرائیلی
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه در پی حمله پهپادی اوکراین
آکسیوس: اروپا آمادگی خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به آمریکا اعلام کرد
دو کارمند مایکروسافت در پی اعتراض ضداسرائیلی اخراج شدند
برکناری ناگهانی کارشناس روسیه در سازمان سیا پس از نشست آلاسکا
اجتماع جاماندگان اربعین حسینی در حرم رضوی + فیلم
گروسی: بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشان‌دهنده پیشرفت به سمت توافق است
مکرون از اتحادیه اروپا خواسته که بخش دیجیتال آمریکا را هدف قرار دهد
پوتین و کیم در مراسم رژه نظامی بزرگ چین شرکت خواهند کرد
علت حضور ناوهای آمریکا در نزدیکی ونزوئلا چیست؟
غرب از موشک چینی می‌ترسد!
ترامپ و سیاست جنگ: وعده‌های صلح یا ابزار بحران
رسانه آمریکایی: رابطه آمریکا با اسرائیل یک خطر اخلاقی است!
تله مرگ در بیمارستان ناصر: جنایت سازمان‌یافته
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم