کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۶

هنر کاریکاتور و کارتون‌های خبری، به عنوان پل ارتباطی قدرتمند و بی‌واسطه میان رویداد‌های پیچیده و افکار عمومی، نقشی انکارناپذیر در عرصه رسانه ایفا می‌کنند. این هنر متعهد، با تکیه بر طنز و نماد، امکان نقد مسائل را در قالبی خلاقانه و تأثیرگذار فراهم می‌سازد. کاریکاتور با ساده‌سازی مفاهیم دشوار، آنها را برای عموم مردم قابل درک و به موضوعی برای گفت‌و‌گو تبدیل می‌کند. گزارش پیش رو، برداشتی آزاد از آثار برجسته کارتونیست‌های بین‌المللی و ایرانی است که همچون آیینه‌ای، مسائل جامعه بشری را بازمی‌تابانند. این آثار هنری بی نظیر، با نگاهی عمیق و موشکافانه به چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر می‌پردازند. نگاه طنزآلود و گاه گزنده این هنرمندان، واکاوی و بازخوانی واقعیت‌های پیرامون را از زاویه‌ای متفاوت ممکن می‌سازد.