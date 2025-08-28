حمله اسرائیل به پایتخت یمن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه یمنی «المسیره» وابسته به جنبش انصارالله یمن، شهر صنعا، پایتخت یمن هدف حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل قرار گرفته است.

پیش از این، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که دو پهپاد را در منطقه غلاف غزه که از یمن پرتاب شده بودند، رهگیری کرده است.

روز گذشته نیز، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک موشک پرتاب‌شده از یمن را رهگیری کرده است. این عملیات سه روز پس از بمباران اهدافی در صنعا، پایتخت یمن، توسط ارتش اسرائیل صورت گرفت.

تا لحظه تنظیم این خبر، جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

شایان ذکر است که این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیرو‌های مسلح یمن، به عملیات پشتیبانی خود از نوار غزه ادامه می‌دهند.

منبع: النشره