باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - وجود اراضی حاصلخیز و منابع آبی متناسب، دلفان را به بستری مناسب برای تولید محصولات استراتژیک همچون گندم و نخود تبدیل کرده است. با توجه به اینکه کشاورزی در دلفان نه تنها معیشت بخش بزرگی از مردم را تأمین می‌کند، بلکه در امنیت غذایی کشور نیز سهمی مستقیم دارد، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه بذر و کشت، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

یکی از گام‌های راهبردی در این مسیر، راه‌اندازی ایستگاه تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده گندم و نخود در این شهرستان است. این ایستگاه با هدف ارتقاء کیفیت تولیدات زراعی، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش وابستگی کشاورزان به بذور کم‌بازده و سنتی تأسیس شده است.

افتتاح ایستگاه تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده گندم و نخود در دلفان

ایستگاه تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده گندم و نخود با ظرفیت سالانه ۵ هزار تن و سرمایه‌گذاری ۱۴۲ میلیارد ریالی توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان دلفان به بهره‌برداری رسید. این طرح در هفته دولت با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد و برای ۱۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است

در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان با تبریک هفته دولت گفت: «راه‌اندازی چنین طرح‌هایی گام مهمی در جهت تحقق سیاست‌های دولت و خدمت‌رسانی به کشاورزان است. توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولیدات دامی و زراعی، نه تنها به رونق اقتصادی استان کمک می‌کند بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تضمین می‌نماید.»

وی افزود: «این ایستگاه علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید کشاورزان و دسترسی آنان به بذور اصلاح‌شده و استاندارد خواهد داشت.»

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز اظهار داشت: «امسال موفق شدیم ۲۴ هزار تن بذر اصلاح‌شده مورد نیاز کشاورزان استان را تأمین کنیم که این میزان ۲ هزار تن بیش از تعهد ما بوده است. این عملکرد نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی لرستان و حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان است.»

وی خاطرنشان کرد: «ایجاد ایستگاه‌های فرآوری بذر در شهرستان‌ها، زمینه‌ای برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش وابستگی به خارج از استان را فراهم می‌سازد. بهره‌برداری از این طرح در دلفان یکی از گام‌های مؤثر در راستای حمایت از کشاورزان و تقویت اقتصاد محلی است.»

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۴۲ میلیارد ریالی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان دلفان، ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار تن بذر اصلاح‌شده را دارد و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

بُعد ملی و استراتژیک

با توجه به بحران‌های جهانی غذا، نوسانات اقلیمی و محدودیت‌های منابع آبی، اتکای کشور به بذور اصلاح‌شده بومی و سازگار با شرایط داخلی یک ضرورت حیاتی است. در این چارچوب، ایستگاه دلفان نه تنها در خدمت کشاورزان منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان یک سرمایه ملی عمل می‌کند. این ایستگاه می‌تواند به پشتوانه تحقیقات علمی و همکاری با مراکز تحقیقاتی کشاورزی، ارقام جدیدی را معرفی و وارد چرخه تولید نماید.

راه‌اندازی و پشتیبانی از ایستگاه تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده گندم و نخود در دلفان، اقدامی فراتر از یک پروژه محلی است؛ این حرکت به‌منزله سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه‌ای به شمار می‌آید. استمرار حمایت‌های دولتی، مشارکت بخش خصوصی و همراهی کشاورزان، شرط اصلی موفقیت این ایستگاه خواهد بود.