تصفیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تاکنون حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در کشور تصفیه که نزدیک به ۳۷۴ میلیون متر مکعب آن در بخش صنعت و فضای سبز به‌کار گرفته شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  -هاشم امینی روز پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه شماره ۲ قم اظهار داشت: نگاه به فاضلاب باید از تهدید به فرصت تغییر یابد و این ظرفیت در خدمت توسعه صنعتی و ارتقای کیفیت خدمات شهری قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و کاهش بارش‌ها افزود: تغییرات اقلیمی و خشکسالی موجب ناترازی منابع آبی شده و ضرورت استفاده از منابع غیرمتعارف از جمله پساب‌های فاضلاب را دوچندان کرده است.

امینی ادامه داد: استفاده از پساب تصفیه‌شده به‌عنوان یک منبع پایدار آبی، تجربه موفق کشورهای پیشرو است و پروژه تصفیه‌خانه شماره ۲ قم با پوشش ۴۲۵ هزار نفر، گامی عملی در این مسیر به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: این طرح علاوه بر آثار زیست‌محیطی و بهداشتی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه صنعتی استان را فراهم می‌سازد.

وی از حمایت نمایندگان قم و پیگیری‌های استاندار در تأمین اعتبارات این پروژه قدردانی کرد و گفت: با همگرایی دستگاه‌های اجرایی، عملیات اجرایی آغاز شده و وزارت نیرو متعهد است اعتبارات مورد نیاز را از مسیرهای مختلف تأمین کند.

امینی تصریح کرد: تلاش می‌شود با تزریق اعتبارات و تسریع در روند اجرا، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان تکمیل و به مردم شریف قم تقدیم شود.

خدمت به مردم؛ اولویت مسئولان

در ادامه این مراسم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: خدمت به مردم باید محور فعالیت مسئولان باشد و مدیریت منابع آب از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به ضرورت توسعه تصفیه‌خانه‌ها اظهار داشت: نخستین بودجه متوازن این پروژه ۵۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری مسئولان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: تکمیل این طرح علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، مانع از حفر چاه‌های غیرمجاز و کاهش تهدیدهای زیست‌محیطی و بهداشتی خواهد شد و در تأمین آب فضای سبز شهری و کاهش ریزگردها نیز نقش مؤثری دارد.

همگرایی برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی

استاندار قم نیز در این مراسم گفت: آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه شماره ۲ قم حاصل وفاق جمعی و عزم جدی برای پیشبرد پروژه‌های اساسی استان است.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به تأمین مالی و مشارکت پیمانکاران اظهار داشت: اجرای این طرح کمتر از ۳۶ ماه زمان خواهد برد و تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار تخصیص یافته است.

وی افزود: با راه‌اندازی کامل پروژه، نزدیک به یک میلیون نفر از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد و توسعه شهری و صنعتی استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

بهنام‌جو تصریح کرد: حمایت ملی، تلاش استانی و مشارکت مردم، جهش بزرگی در توسعه زیرساخت‌های حیاتی قم رقم خواهد زد و ثمرات آن به تمامی شهروندان خواهد رسید.

