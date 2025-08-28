باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز با اشاره به آغاز این پروژه از ابتدای شهریورماه گفت: با اعمال تغییرات در ترمینال فعلی، حدود ۸۰۰ متر مربع فضای جدید ایجاد خواهد شد که به بهبود جریان مسافران و ارتقای استانداردهای فرودگاهی منجر میشود.
او افزود: این طرح شامل احداث سرویسهای بهداشتی در سه بخش مجزا، ساخت سایبان در ضلع جنوبی ترمینال، جابهجایی غرفههای تجاری و اماکن اداری، و همچنین یکپارچهسازی و تغییر در نمای بیرونی ساختمان است.
مدیرکل فرودگاههای فارس تأکید کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۲ ماه از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجرا خواهد شد.