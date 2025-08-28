مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از شروع عملیات توسعه و بهسازی ترمینال فعلی پرواز‌های خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز با اشاره به آغاز این پروژه از ابتدای شهریورماه گفت: با اعمال تغییرات در ترمینال فعلی، حدود ۸۰۰ متر مربع فضای جدید ایجاد خواهد شد که به بهبود جریان مسافران و ارتقای استاندارد‌های فرودگاهی منجر می‌شود.

او افزود: این طرح شامل احداث سرویس‌های بهداشتی در سه بخش مجزا، ساخت سایبان در ضلع جنوبی ترمینال، جابه‌جایی غرفه‌های تجاری و اماکن اداری، و همچنین یکپارچه‌سازی و تغییر در نمای بیرونی ساختمان است.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس تأکید کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۲ ماه از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اجرا خواهد شد.

برچسب ها: فرودگاه بین المللی شیراز ، ترمینال خارجی ، بهسازی
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۳ درصدی پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز
برقراری ۱۲۹ پرواز فوق‌العاده نوروزی از فرودگاه بین‌المللی شیراز
رشد ۱۰ درصدی پرواز‌های خارجی فرودگاه بین المللی شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخریب درِ ستاد فرماندهی انتظامی در خنج؛ متهم دستگیر شد
اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز
فارس چراغ سبز را به پروژه‌های بازآفرینی شهری نشان داد
طرح‌های بخش مرکزی کازرون به بهره برداری رسید + تصاویر
خودرو بنز ۳۰۰ میلیارد ریالی در داراب توقیف شد
دستگیری عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در فیروزآباد
طرح‌های آبرسانی در بخش ارژن شیراز در مدار بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ۱۵۰۰ میلیارد ریال پروژه‌ در شهرستان داراب
افتتاح واحد تولیدی آب معدنی سپیدان با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد ریال
آغاز توسعه و بهسازی ترمینال خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز
آخرین اخبار
آغاز توسعه و بهسازی ترمینال خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز
افتتاح ۱۵۰۰ میلیارد ریال پروژه‌ در شهرستان داراب
افتتاح واحد تولیدی آب معدنی سپیدان با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد ریال
طرح‌های آبرسانی در بخش ارژن شیراز در مدار بهره برداری قرار گرفت
دستگیری عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در فیروزآباد
فارس چراغ سبز را به پروژه‌های بازآفرینی شهری نشان داد
خودرو بنز ۳۰۰ میلیارد ریالی در داراب توقیف شد
طرح‌های بخش مرکزی کازرون به بهره برداری رسید + تصاویر
تخریب درِ ستاد فرماندهی انتظامی در خنج؛ متهم دستگیر شد
اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز
نمایندگان شیراز و زرقان به عدم کلنگ‌زنی قطعه ۸ آزادراه شیراز-اصفهان اعتراض کردند
لامرد و پارسیان مناطق ویژه اقتصادی سودده با چشم‌انداز توسعه
وزیر راه و شهرسازی به شیراز سفر می‌کند
شتاب در توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی