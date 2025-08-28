باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز پنجشنبه ادعا کرد که این رژیم تروریستی از زور در سوریه استفاده می‌کند، با این استدلال که «خود را فریب نمی‌دهد» که چه کسی این کشور را کنترل می‌کند.

به گزارش شبکه صهیونیستی «کانال ۱۲»، اظهارات نتانیاهو در یک جلسه ویژه در اتاق عملیات دروزی‌ها، در روستای جولیس در شمال رژیم تروریستی اسرائیل، بیان شد.

رژیم تروریستی اسرائیل پیش از این حملات مکرر خود به سوریه را با تلاش برای تبدیل جنوب آن به یک منطقه «غیرنظامی» و همچنین مداخله‌های مکرر خود تحت بهانه «حمایت از دروزی‌ها» توجیه کرده بود.

نتانیاهو در این جلسه ادعا کرد: «من فرد ساده‌ای نیستم و کاملا می‌فهمم که در سوریه با چه کسی سروکار داریم، به همین دلیل از زور استفاده کردیم.»

در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، شبه نظامیان تحریرالشام با حمایت آمریکا، ترکیه و رژیم تروریستی کنترل سوریه را به دست گرفتند و به ۶۱ سال حکومت حزب بعث، از جمله ۵۳ سال تسلط خانواده اسد، پایان دادند.

چهارشنبه شب، رژیم تروریستی اسرائیل حملات هوایی به مکانی در نزدیکی شهر الکسوه در استان ریف دمشق (جنوب) انجام داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این سومین حمله به این استان در کمتر از ۲۴ ساعت بود.

حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به حومه الکسوه، یک روز پس از حمله دیگری به این شهر صورت گرفت که منجر به کشته شدن ۶ نیروی تحریرالشام شد. این حملات همزمان با نفوذ‌های مکرر نیرو‌های اسرائیلی در استان قنیطره (جنوب غربی) بود.

از زمان سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل حاکمیت سوریه را با وجود تلاش‌های دولت جدید سوریه برای ایجاد امنیت و بهبود از آثار جنگ و تمرکز بر توسعه اقتصادی، نقض کرده است.

در اظهارات قبلی، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، تأکید کرده بود که دمشق به دنبال جنگ با اسرائیل نیست و مجدداً خواستار اجرای توافق‌نامه جدایی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ شد!

در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم تروریستی اسرائیل فروپاشی این توافق‌نامه و اشغال منطقه حائل غیرنظامی در بلندی‌های جولان (جنوب غربی) توسط ارتش خود را اعلام کرد، که این رژیم تروریستی بخش بزرگی از آن را برای دهه‌ها اشغال کرده است.

