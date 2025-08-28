لرستان در مسیر صنعتی شدن؛ ۵ ابرپروژه شیمیایی تا ۱۴۰۵

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- استان لرستان سالهاست با چالش بیکاری، وابستگی اقتصادی و ضعف در زیرساختهای صنعتی مواجه بوده است.
اگرچه این استان از ذخایر غنی معدنی و موقعیت جغرافیایی ویژه در مرکز کشور برخوردار است، اما همواره سهم اندکی از توسعه صنعتی ملی داشته است.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد را باید نقطه عطفی در این مسیر دانست؛ پروژهای که با وسعت ۷۰۰ هکتار و سرمایهگذاری ۱۸ همتی، میتواند لرستان را از یک استان مصرفکننده به قطب تولید و صادرات صنایع شیمیایی و معدنی بدل کند.
این منطقه علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات کودهای شیمیایی و مواد معدنی، ظرفیت اشتغال مستقیم بیش از ۶۳۰ نفر را فراهم میآورد و دهها هزار شغل غیرمستقیم در زنجیرههای پاییندستی ایجاد خواهد کرد.
شروع با یک ابرپروژه؛ همکاری داخلی و خارجی
بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، با اشاره به اولین پروژه منطقه ویژه گفت:نخستین پروژه با مشارکت یک کنسرسیوم داخلی و سرمایهگذار چینی در حوزه تولید اسید فسفریک خوراکی آغاز شده و کلنگ آن همزمان با دهه فجر پارسال توسط وزیر جهاد کشاورزی به زمین زده شد. این پروژه اکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
چهار پروژه دیگر در صف بهرهبرداری
جعفری افزود:چهار پروژه دیگر شامل تولید اسید نیتریک گرید کشاورزی، کود فسفات گرانوله، کود کلات آهن و کود سوپر فسفات تریپل هستند و مقرر است همه این واحدها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
این پروژهها ضمن تأمین نیاز داخل کشور به کودهای شیمیایی، امکان صادرات به بازارهای منطقهای را نیز فراهم خواهند کرد.
لرستان؛ بهشت پنهان معادن ایران
به گفته مدیرکل صمت لرستان تاکنون ۱۸ ماده معدنی در استان شناسایی شده و حدود ۲۰۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری معتبر هستند که سالانه بین ۶ تا ۷ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج میشود.
وی تأکید کرد که برنامههای توسعهای استان با هدف کاهش واردات، تأمین نیاز داخل و افزایش ارزش افزوده دنبال میشود تا بخش معدن و صنایع وابسته به موتور محرک اقتصاد لرستان تبدیل شود.
احیای ظرفیتهای متوقفشده؛ پارسیلون در کانون توجه
جعفری درباره یکی از مهمترین داراییهای صنعتی خرمآباد توضیح داد:شرکت پارسیلون همچنان در اختیار شرکت آتیه دماوند قرار دارد و طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ سه مرحله مزایده برای آن برگزار شده که متقاضی نداشته است. با این حال اخیراً رایزنیهایی با سرمایهگذاران از جمله هلدینگ خلیج فارس و بنیاد مستضعفان انجام شده تا واگذاری این ظرفیت مهم اجرایی شود.
احیای پارسیلون میتواند مکملی جدی برای منطقه ویژه باشد و ظرفیت اشتغالزایی آن را دوچندان کند.
۹ پروژه صنعتی جدید همزمان با هفته دولت
مدیرکل صمت لرستان از افتتاح پروژههای دیگری نیز خبر داد:۹ طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال تا پایان هفته دولت در شهرستانهای خرمآباد، بروجرد، ازنا، الیگودرز و دورود افتتاح خواهد شد.
این پروژهها شامل واحدهای فروآلیاژ فخر الیگودرز، پوشاک، سقف پلاستیکی، اسکوتر و دوچرخه برقی، ماشین برش و جوش، بتن سیال، کابین آسانسور و بستهبندی قند، شکر و نبات هستند که در مجموع ۳۱۱ فرصت شغلی ایجاد میکنند.
گامهای بعدی؛ توسعه صنایع شیمیایی
جعفری ادامه داد:دو پروژه بزرگ منطقه ویژه نیز در حوزه صنایع شیمیایی شامل واحد تولید کود فسفات گرانوله و کود کلات آهن با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال کلنگزنی خواهند شد.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد را باید فراتر از یک پروژه صنعتی دانست.
این طرح در حقیقت آغاز عصر جدیدی برای لرستان است؛ استانی که میتواند از یک منطقه مهاجرفرست به قطب جذب سرمایهگذاری و نیروی کار بدل شود.
اگر وعدهها مطابق زمانبندی محقق شوند، تا پایان سال ۱۴۰۵ لرستان نه تنها به خودکفایی در بخشی از کودهای شیمیایی خواهد رسید، بلکه به یکی از مراکز مهم صادرات محصولات معدنی و شیمیایی کشور تبدیل خواهد شد.