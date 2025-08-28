باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی رعیتی مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: امروز آمار مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور به‌صورت دقیق و نزدیک به واقعیت در اختیار داریم و این امر می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای‌عالی در دوره جدید مدیریتی با تمرکز ویژه بر حوزه لجستیک فعالیت می‌کند و با هدایت مسرور، ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این بخش منظم‌تر و کارآمدتر شده است.

معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه حضور پررنگ مناطق آزاد در این نمایشگاه را نشان‌دهنده اهمیت این مناطق در توسعه تجارت غیرنفتی دانست و گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ریه‌های تنفسی کشور در شرایط تحریمی هستند و بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور از طریق این مناطق انجام می‌شود.

آقاپور با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه لجستیک افزود: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بدون تحمیل هزینه به کشور، از تصمیمات مؤثر دولت در ماه‌های اخیر بوده و تصویب تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی نیز تحول مهمی در بخش حمل‌ونقل شخصی ایجاد خواهد کرد که به طور غیرمستقیم بر صنعت خودروسازی کشور نیز تأثیرگذار است.

وی همچنین ضمن تقویت اقتصاد دریا محور در مناطق آزاد کشور، بر اهمیت این مناطق در حوزه بنادر، کشتیرانی، ورود کشتی‌های تفریحی و صنعت کشتی‌سازی تاکید کرد.

به گفته مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، اتصال ریلی مناطق آزاد به یکدیگر و به کشورهای همسایه نیز باید به‌صورت یکپارچه و با تشکیل «شورای لجستیک مناطق آزاد» پیگیری شود.

گفتنی است، ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، از ۶ تا ۹ شهریورماه‌ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.