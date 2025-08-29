باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل امروز به اتفاق آرا ماموریت صلح‌بانی خود در جنوب لبنان را تا سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.

پیش از این و در اواخر بهار امسال، رسانه‌های عبری گزارش دادند که آمریکا با همراهی رژیم اسرائیل به دنبال پایان دادن به مأموریت نیروی موقت سازمان ملل در لبنان است.

ابتدای این هفته نیز رای‌گیری پیش‌بینی شده شورای امنیت سازمان ملل در مورد آینده یونیفل در لبنان، در حالی که مذاکرات ادامه داشت، به تعویق افتاد.

مذاکرات از هفته گذشته آغاز شد و تصور می‌شد رای‌گیری ممکن است حداکثر تا روز دوشنبه انجام شود، اما منابع دیپلماتیک اعلام کردند که اکنون رای‌گیری تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد. مأموریت این نیرو روز یکشنبه به پایان رسیده بود.

یونیفل بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی و غیرنظامی از ۴۰ کشور مختلف دارد. این ماموریت حافظ صلح از سال ۱۹۷۸ و پس از تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان ایجاد شد و تا کنون فعال بوده است.

منبع: المانیتور