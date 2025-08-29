وزارت خارجه انگلیس درپی آسیب دیدن ساختمان شورای فرهنگی این کشور در کی‌یف طی حمله روسیه، سفیر مسکو را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انگلیس، آندری کلین، سفیر روسیه در لندن را به وزارت امور خارجه احضار کرد. این اقدام پس از آسیب دیدن ساختمان شورای فرهنگی این کشور در اثر حملات روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین، صورت گرفت.

دیوید لامی، وزیر امور خارجه انگلیس، روز پنجشنبه در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد که حملات شب گذشته روسیه به کی‌یف منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد.

او افزود که این حملات به تخریب خانه‌ها و آسیب رساندن به ساختمان‌ها، از جمله شورای فرهنگی انگلیس و دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کی‌یف، منجر شده است.

لامی اضافه کرد که سفیر روسیه به وزارت امور خارجه انگلیس احضار و بر لزوم «توقف کشتار و تخریب» در اوکراین تأکید شد.

پیش از این، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرده بود که در یک حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین، ۱۴ نفر از جمله ۳ کودک کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی به همسایه خود، اوکراین، را آغاز کرده و شرط پایان آن را کناره‌گیری کی‌یف از پیوستن به نهاد‌های نظامی غربی می‌داند؛ اقدامی که کی‌یف آن را «دخالت» در امور داخلی خود می‌داند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، سفیر روسیه
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه در پی حمله پهپادی اوکراین
ترکیه: پوتین و زلنسکی ممکن است در استانبول دیدار کنند
ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در حملات روسیه به کی‌یف آسیب دید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
آخرین اخبار
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
بلومبرگ: اتحادیه اروپا درحال بررسی اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود است
وزیر خارجه نروژ: محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل کافی نیست
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
درخواست پنج سناتور آمریکایی برای ارسال کمک‌های فوری برای مردم غزه
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: راه حل نظامی در غزه ممکن نیست
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
تکذیب انفجار در نزدیکی فرودگاه بغداد
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
فارن پالیسی: ترامپ بازار آزاد آمریکا را زیر و رو می‌کند
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
اکونومیست: فرانسه دچار بحران مالی و سیاسی است!