انگلیس، آندری کلین، سفیر روسیه در لندن را به وزارت امور خارجه احضار کرد. این اقدام پس از آسیب دیدن ساختمان شورای فرهنگی این کشور در اثر حملات روسیه به کییف، پایتخت اوکراین، صورت گرفت.
دیوید لامی، وزیر امور خارجه انگلیس، روز پنجشنبه در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد که حملات شب گذشته روسیه به کییف منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد.
او افزود که این حملات به تخریب خانهها و آسیب رساندن به ساختمانها، از جمله شورای فرهنگی انگلیس و دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کییف، منجر شده است.
لامی اضافه کرد که سفیر روسیه به وزارت امور خارجه انگلیس احضار و بر لزوم «توقف کشتار و تخریب» در اوکراین تأکید شد.
پیش از این، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرده بود که در یک حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین، ۱۴ نفر از جمله ۳ کودک کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند.
از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی به همسایه خود، اوکراین، را آغاز کرده و شرط پایان آن را کنارهگیری کییف از پیوستن به نهادهای نظامی غربی میداند؛ اقدامی که کییف آن را «دخالت» در امور داخلی خود میداند.
