باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گزارشی اعلام کرد: امروز پنجشنبه ۶ شهریور تا ساعت ۱۶:۰۰، وزش باد و گرد و خاک در برخی محور‌های استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رخ داده است.

وی افزود: ترافیک در برخی از محور‌های پرتردد محور کرج-چالوس (از پل زنگوله تا سیاه بیشه، مسیر جنوب به شمال)، آزادراه تهران-شمال (از تونل شماره ۱۷ تا تونل ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه، مسیر جنوب به شمال)، محور هراز در رفت و برگشت (سه راهی چلاو)، آزادراه قزوین-رشت (محدوده رودبار)، آزادراه تهران-پردیس (از ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱)، محور فیروزکوه (مسیر جنوب به شمال، محدوده دماوند)، محور قدیم تهران-بومهن (ابتدای محور و جاجرود)، آزادراه تهران-کرج-قزوین (گرمدره تا ساسانی و گلشهر تا کمالشهر)، آزادراه قزوین-کرج (پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین خبر داد: برخی محور‌های شمال به جنوب، از جمله محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل شرایط ترافیکی مسدود شده‌اند.

وی از رانندگان خواست با توجه به وضعیت جوی و ترافیکی موجود، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، در مسیر‌های جایگزین تردد کنند و قبل از حرکت از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.