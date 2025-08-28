رئیس پلیس فتای تهران گفت: بابک زنجانی به پلیس فتا احضار نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: تا به این لحظه نامه‌ای از سوی مراجع قضایی جهت احضار بابک زنجانی به این پلیس واصل نشده است.

برچسب ها: پلیس فتا تهران ، بابک زنجانی
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره شگرد‌های جدید کلاهبرداران مجازی
اخاذی ۲۵۰ هزار دلاری، یک زن و پسرش را راهی زندان کرد
دستگیری فالگیر کلاهبردار با اخاذی ۵ میلیاردی در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه نان خشخاشی در تهران ممنوع می‌شود؟
استرداد متهم کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری به کشور
عاملان درگیری در جایگاه سوخت، دستگیر شدند
افتتاح چهار ایستگاه جدید مترو تا پاییز امسال/ خطوط اصلی مترو تهران به‌زودی تکمیل می‌شود
محموله ۱۳۳ کیلوگرمی مخدر در راه‌آهن کرمان توقیف شد
جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یک طرفه می‌شود
مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ تا فردا
در جنگ ۱۲ روزه حتی یک ساعت قطعی برق نداشتیم/ توسعه زیرساخت‌های آب و برق با وجود تحریم‌ها ادامه دارد
تحول در مالکیت؛ تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ
خوش اقبال: شهادت بخشی از مسیر زندگی شهدا بود
آخرین اخبار
طرح تعیین تکلیف اتباع ادامه دارد
آیا عزت نفس همان اعتماد به نفس است؟ + فیلم
صحبت‌های یک مشاور خانواده درباره حفظ حریم‌ها + فیلم
حریق مجتمع مسکونی در مشیریه تهران/ ۹ نفر نجات پیدا کردند
محموله ۱۳۳ کیلوگرمی مخدر در راه‌آهن کرمان توقیف شد
چگونه هدر رفت آب توسط کولر‌های آبی را کنترل کنیم؟ + فیلم
در جنگ ۱۲ روزه حتی یک ساعت قطعی برق نداشتیم/ توسعه زیرساخت‌های آب و برق با وجود تحریم‌ها ادامه دارد
۳۷۵ نفر از محکومان مالی استان تهران در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» آزاد شدند
عاملان درگیری در جایگاه سوخت، دستگیر شدند
استرداد متهم کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری به کشور
مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ تا فردا
جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یک طرفه می‌شود
رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی متضرر شده در جنگ تحمیلی
تحول در مالکیت؛ تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ
خوش اقبال: شهادت بخشی از مسیر زندگی شهدا بود
افتتاح چهار ایستگاه جدید مترو تا پاییز امسال/ خطوط اصلی مترو تهران به‌زودی تکمیل می‌شود
عرضه نان خشخاشی در تهران ممنوع می‌شود؟
اجرای آزمایشی طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها در تهران
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
ترافیک عادی و روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
درخواست سازمان شهرداری‌ها برای تأمین نیروی انسانی در شهرداری‌ها
گول‌زدن کودکان با بستنی برای سرقت گوشواره در امامزاده صالح
یک راهکار ساده برای جلوگیری از هدر رفت آب + فیلم