\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0648\u062f \u0645\u0639\u0638\u0645\u06cc \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0641\u062a\u0627 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0647\u062a \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648\u0627\u0635\u0644 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.