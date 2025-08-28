وزیر آموزش و پرورش گفت: سرمایه‌گذاران به حوزه تولید تجهیزات مرتبط با نیازهای به‌روز آموزشی ورود کنند و وزارتخانه از این واحدهای تولیدی حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی شامگاه پنجشنبه در آیین بهره‌برداری یک واحد تولیدکننده تجهیزات مرتبط با نیازهای آموزشی در ایوانکی شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افزود: شکل‌گیری نهضت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم رافع بسیاری از نیازها و مشکلات نظام تعلیم و تربیت در کشور است.

وی بیان کرد که اجرای طرح‌های نهضت عدالت آموزشی نیازمند پشتیبانی و حمایت مسوولان استانی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی مباحث کشور افزود: دولت در مورد انرژی دغدغه جدی دارد و اقدامات جهادی در کشور شکل گرفته است.

به گفته وی، در تولید برق از انرژی خورشیدی انقلابی در نقاط مختلف کشور ایجادشده و نتایج آن سال آینده مشخص می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه آینده خوب و روشن است، افزود: با وجود همه دشمنی‌های استکبار با ایران اسلامی، توفیقات مهمی ثمر داده که همه در تنگناها و سختی‌ها بوده است.

وی با اشاره به تدوین طرح شبیه‌سازی برای مصرف برق در سمنان، ادامه داد: چالش‌های مختلف بین‌المللی و جنگ از سوی سران کشور مدیریت می‌شود و وظیفه همه مدیریت امور و رفع مشکلات است.

وزیر آموزش و پرورش به نیاز به استقلال آموزش و پرورش ایوانکی و مباحث زیرساختی گرمسار اشاره کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش آمادگی برای رفع نیازهای غرب استان سمنان دارد.

ایرنا

برچسب ها: صنایع ، آموزش و پرورش
از صنایع تولیدکننده تجهیزات آموزشی حمایت می‌شود
