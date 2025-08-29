فریدریش مرتس در دیدار با مکرون در فرانسه اعلام کرد که چشم‌اندازی برای برگزاری نشست میان روسای جمهور روسیه و اوکراین وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در کنار امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که به نظر می‌رسد «هیچ دیداری بین روسای جمهور روسیه و اوکراین» برگزار نخواهد شد.

مکرون امروز از مرتس برای یک شام کاری در قلعه «برگانسون» در جنوب فرانسه استقبال کرد؛ جایی که دو طرف قبل از دیدارشان بیانیه‌ای را برای مطبوعات ارائه دادند.

مرتس گفت که او و مکرون مذاکرات دوجانبه‌ای در مورد چندین موضوع، از جمله همکاری اقتصادی بین دو کشور، وضعیت بین اوکراین و روسیه و بوروکراسی‌زدایی در اروپا خواهند داشت.

برگزاری یک دیدار بین زلنسکی و پوتین، روسای جمهور اوکراین و روسیه هدف اصلی ترامپ پس از مذاکرات با پوتین در آلاسکا بوده است. ترامپ پس از این دیدار گفت که واشنگتن «مقدمات» دیدار رو در رو بین سران کشور‌های درگیر جنگ را «آغاز کرده است».

با این حال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت که دیدار مستقیم بین پوتین و زلنسکی نیاز به برخی مقدمات دارد و این مقدمات هنوز آماده نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: مرتس ، روسیه و اوکراین ، ولادیمیر پوتین
خبرهای مرتبط
ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در حملات روسیه به کی‌یف آسیب دید
مدودف: در صورت پیوستن اتریش به ناتو واکنش نشان خواهیم داد
ترکیه: پوتین و زلنسکی ممکن است در استانبول دیدار کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
آخرین اخبار
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
بلومبرگ: اتحادیه اروپا درحال بررسی اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود است
وزیر خارجه نروژ: محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل کافی نیست
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
درخواست پنج سناتور آمریکایی برای ارسال کمک‌های فوری برای مردم غزه
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: راه حل نظامی در غزه ممکن نیست
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
تکذیب انفجار در نزدیکی فرودگاه بغداد
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
فارن پالیسی: ترامپ بازار آزاد آمریکا را زیر و رو می‌کند
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
اکونومیست: فرانسه دچار بحران مالی و سیاسی است!