باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در کنار امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که به نظر می‌رسد «هیچ دیداری بین روسای جمهور روسیه و اوکراین» برگزار نخواهد شد.

مکرون امروز از مرتس برای یک شام کاری در قلعه «برگانسون» در جنوب فرانسه استقبال کرد؛ جایی که دو طرف قبل از دیدارشان بیانیه‌ای را برای مطبوعات ارائه دادند.

مرتس گفت که او و مکرون مذاکرات دوجانبه‌ای در مورد چندین موضوع، از جمله همکاری اقتصادی بین دو کشور، وضعیت بین اوکراین و روسیه و بوروکراسی‌زدایی در اروپا خواهند داشت.

برگزاری یک دیدار بین زلنسکی و پوتین، روسای جمهور اوکراین و روسیه هدف اصلی ترامپ پس از مذاکرات با پوتین در آلاسکا بوده است. ترامپ پس از این دیدار گفت که واشنگتن «مقدمات» دیدار رو در رو بین سران کشور‌های درگیر جنگ را «آغاز کرده است».

با این حال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت که دیدار مستقیم بین پوتین و زلنسکی نیاز به برخی مقدمات دارد و این مقدمات هنوز آماده نشده است.

منبع: رویترز