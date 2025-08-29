سازمان ملل از ایران و اروپایی‌ها خواست تا از «فرصت ۳۰ روزه» برای احیای برجام استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران و قدرت‌های بزرگ خواست تا از این فرصت استفاده کرده و در ۳۰ روز آینده و قبل از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل که توسط اروپا فعال شده است، برای توافق بر سر برنامه هسته‌ای به توافق برسند.

استفان دوژاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: «در ۳۰ روز آینده، یک فرصت برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر و یافتن راهی به پیش رو که به صلح خدمت کند، وجود دارد.»

طبق نامه‌ای از انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) به شورای امنیت سازمان ملل که توسط رویترز مشاهده شده، این سه کشور فرآیند ۳۰ روزه اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. 

این سه کشور در بیانیه خود گفته‌اند که تصمیم گرفته‌اند پیش از آنکه طبق توافق برجام در ماه اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند. 

منبع: رویترز

برچسب ها: برجام ، اتحادیه اروپا ، سازمان ملل ، برنامه هسته ای ایران
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هرجه زودتر برید بیرون به نفع ماست چون جاسوس کمتز میشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
عزت و امنیت و تمامیت ارضی آینده کشور عزیزمان بستگی به مقاومت امروز ما دارد ، مشکل ما با تسلیم حل نخواهد شد بلکه فقط با مقاومت مدبرانه حل خواهد شد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مکانیسم ماشه سهل مکانیسم تیروکمان هم انجام بدهند دیگه فایده نداره نه اجنوی ها نه اروپاییها نه یهودی نه مسیحی دیگه حناشون پیش ایرانیها رنگی نداره ما با صداقت میایم جلو اونها با پدرسوختگی . به کی باید بگیم
۴
۱۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بجا این حرفا اول یکم سواد یاد بگیری بد نیست . اجنوی نه اجنبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ظریف بیا جواب بده!!!!
این نتیجه همون برجامی هست که بهش افتخار میکردی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نزدیک به ۴۹۰۰ تحریم برعلیه ایران درحال اجرا هست هفت تا هم اینا میخوان اعمال کنند.به نظرم اولین کار اینه ایران ازNPT خارج بشه تنگه هرمز را ببنده انوقت کشورهای اروپایی التماس می کنند.
الکی از ماشه ماشه و اسنپ ما را نترسونید.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سازمانی که درمقابل کودک کشی اسرائیل هیچ غلطی نمی کند .
برای ایران از هر چیزی بی ارزش تر است
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خارج شدن از ان پی تی و‌بستن تنگه هرمز یعنی اجازه به تمام جهان برای حمله لطفا خواهشن یذره فکر کنین بعد حرف بزنید ما نمیخوایم بمیریم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نمیدونم چرا باید به هر ساز اونا برقصیم!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ما جنگ نمیخوایم مرگ نمیخوایم ما ارامش و صلح اشتی با همه جهان میخوایم
۲۸
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا 1368
۱۱:۰۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
شما وقتی به آرامش میرسی که قدرت داشته باشی.وگرنه هر چقدر هم کوتاه بیای اونا میان جلوتر آخرم میان تو خونت و جرأت اعتراض هم نداری.
هیچکس جنگ نمیخواد ، قدرت باعث جلوگیری از جنگ میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
از همون روزی که این بند رو تو برجام چپوندن قصدشون بوده فعالش کنن حالا به هر بهونه ای
۳
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ایران باید یک بار برای همیشه از این توافق ننگین بیرون بیا د
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یک بار برای همیشه از همه توافق ها مذاکره ها بیرون بیاید وقتی طرف اهل مذاکره نیست و هیچ دستاوردی برای ایران نداره خوب چرا ادامه میدید اینها شما چه امتیاز بدید چه ندید هیچ امتیازی به شما نمیدن و هم ماشه رو فعال میکنند و هم احتمال جنگ بالاست پس راه اشتباه نرید بازرسان یا جاسوسان آژانس رو به ایران راه ندید موضع ضعف به دشمن نشان ندید مردم ایران هم پشت شما هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بنظرم ماشه رو بچکونن اسلحش خالیه تیری نداره فقط گلنگدن کشیدن فک کنیم تیر داره درصورتی که اسلحشون خالیه و ماشه چکوندنشون بی اساس
۵
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا تونابی
۱۶:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خیلی خالیه...که هنوز هیچی نشده نزدیک 20 تومن دلار گرون شد??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل از کیسه خلیفه می بخشه . چه برجامی که نتیجه اش دادن یک طرفه امتیازات کمرشکن برای مردم ایران بود وهیچ خاصیتی نداشت . این سازمان باید یک ماع به طرف غربی وقت بدهد که به تعهداتش در قبال ایران عمل کند! زهی خیال باطل.
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل بدبخت که اختیاری نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دوباره انداختنمون گوشه رینگ
۶
۱۷
پاسخ دادن
United States of America
حمید
۱۰:۰۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ماشه یعنی بند هفت بند هفت یعنی مشروعیت ائتلاف جهانی برای حماه به ایران این حمله شاید اتمی هم باشد یا انقدر گسترده باشد که با حمله اتمی فرقی نداشته باشد آیا هنوز هم داشتن بمب اتمی برای ما ضروری نشده؟ برای نجات میهن از نابودی بمب اتمی لازم است وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّـهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تمام زیرساخت‌های اتمی نابود شده
اطلاعات اونها دقیقه و نمیذارن ما به هیچ جا برسیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
"هفت یعنی مشروعیت ائتلاف جهانی برای حمله به ایران" این اشتباهه ما ذیلش هستیم ولی استفاده این شامل استفاده از زور نمیشه. هر چند طرف مقابل نشون داده هیچ ارزشی برای سازمان ملل و شورای امنیت قائل نیست. که اگه بود حمله نمی کرد.
Iran (Islamic Republic of)
زاگرسیان
۱۰:۰۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
با زدن تاسیسات اتمی و پراکنده شدن اورانیوم های شصت درصدی حداقل غنی سازی حتما باید شصت درصد باشد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کیه که بفهمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
۰
۰
پاسخ دادن
