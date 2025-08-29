باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران و قدرتهای بزرگ خواست تا از این فرصت استفاده کرده و در ۳۰ روز آینده و قبل از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل که توسط اروپا فعال شده است، برای توافق بر سر برنامه هستهای به توافق برسند.
استفان دوژاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: «در ۳۰ روز آینده، یک فرصت برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر و یافتن راهی به پیش رو که به صلح خدمت کند، وجود دارد.»
طبق نامهای از انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) به شورای امنیت سازمان ملل که توسط رویترز مشاهده شده، این سه کشور فرآیند ۳۰ روزه اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند.
این سه کشور در بیانیه خود گفتهاند که تصمیم گرفتهاند پیش از آنکه طبق توافق برجام در ماه اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریمها از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند.
منبع: رویترز