رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار تولید فیلتر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی‌پور گفت: پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۶، ۱۸، ۱۷، ۳، ۱۳، ۵ و ۱۵ به همراه ۹ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین، تریلی آبرسان و خودروی حامل دستگاه‌های تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

او گفت: این آتش‌سوزی در یک سوله ۳۵۰ متری تولید فیلتر صنعتی رخ داده بود که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

عیدی‌پور افزود: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و با استفاده از لوله‌های آب پرفشار از سرایت آتش به سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

رئیس آتش نشانی شیراز گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت آن توسط کارشناسان در حال بررسی است.

منیع: آتش‌نشانی شیراز 

