باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - همزمان با هفته دولت طرحهای بخش جره و بالاده در کازرون با حضور جمعی از مسئولان خیرین و اقشار مختلف مردم افتتاح شد.
نیک مرام فرماندار ویژه کازرون با اشاره به اینکه طرحهای متعددی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان و بهویژه در بخش جره و بالاده به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: طرحهای برقرسانی و رفع افت ولتاژ شامل تقویت شبکه، روشنایی و نصب ترانس با اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومان در سطح شهرستان افتتاح شد.
او افزود: بهسازی معابر روستایی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان، مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی باغدشت با اعتباری بالغ بر ۷ و نیم میلیارد تومان، طرح آبخیزداری، آبخوانداری و کنترل سیلاب در روستای تنگگاو با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و طرح اشتغالزایی کمیته امداد شامل احداث ۶۶ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در بخش جره و بالاده با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از دیگر طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.
فرماندار ویژه کازرون در افتتاح طرح آبخیزداری و آبخوانداری، اهمیت مدیریت منابع آبی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری میتواند نقش بزرگی در مدیریت آب ایفا کند.
امسال در شهرستان کازرون بیش از ۱۴۰ طرح با اعتباری بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.