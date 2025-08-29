با شهدای مدافع وطن؛ شهید سرهنگ میثم محمدی

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم محمدی در شهرستان میانه متولد شد و بعدها نامش با شجاعت، دیانت و تلاش بیپایان در راه خدمت به وطن گره خورد. فرزندی که جایگاهی ویژه در میان چهار برادرش داشت و برای برادر کوچکترش الگویی کامل و قهرمانی واقعی بود.
میثم شخصیتی صبور، پرتلاش و پیشرو داشت. همیشه یک قدم جلوتر از دیگران و تا رسیدن به هدف از پای نمینشست. همین روحیه او را به یکی از ارکان مهم گروه پدافند هوایی تبریز بدل کرد، جایی که بهعنوان رئیس بخش نگهداری و تعمیر رادار در رسته الکترونیک نقشی حیاتی در امنیت آسمان کشور ایفا میکرد.
عشق به خانواده در دلش موج میزد و پدر دختری شد به نام هانیه (۶ ساله) که روشنیبخش زندگیاش بود. در کنار این عشق، ایمانش به خدا و خدمت به مردم ستون اصلی وجودش بود. بارها مادر نگرانش خوابی از حادثه دیده بود و با صدقات فراوان از خدا سلامتیاش را طلب میکرد، اما تقدیر الهی پرواز میثم را رقم زده بود.
در روزی سرنوشتساز همزمان با حمله دشمنان کوردل به آسمان ایران، دلهای نزدیکانش لرزید؛ گویی همه حس کرده بودند که امتحانی بزرگ در راه است. ساعتی بعد خبر رسید که میثم محمدی این مرد بزرگ ایمان و تلاش در مسیر دفاع از وطن به مقام رفیع شهادت نائل شد. پیکر مطهر این افسر رشید و فداکار پس از تشییع باشکوه، در گلزار شهدای میانه آرام گرفت تا مزارش نشانی از غیرت و ایثار و یادگاری ماندگار برای نسلهای آینده باشد.
منبع: ارتش