گرامیداشت هفته دولت در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد

در این آیین، آیتالله العظمی کریمی جهرمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: عده زیادی که خود را مسلمان میپندارند، در مسئله قبر به قدری بر خلاف حق و حقیقت سخن گفتهاند که انسان متحیر میماند؛ در میان امتهای مختلف جهان، قبور بزرگان و صاحبان مقامات علمی، دانشمندان بزرگ و علمای اهل نام، همواره از احترام ویژه و مقام خاصی برخوردار بودهاند.
او افزود: مرحوم آیتالله سید محمدجعفر طاهری که اهل شیراز بود، در یکی از مقالات خود آورده است که در کنار قبر بوعلیسینا در همدان، زنی غیرمسلمان و خارجی را دیدم که برای تجلیل از بوعلیسینا، سر قبر او حاضر شده بود.
این مرجع تقلید بیان کرد: ملل خارجی حتی برای بزرگان خود کمال احترام را قائلند و حاضرند فرسنگها راه را طی کنند تا قبر بزرگی را دیدار کنند؛ اگر در کنار دانش و فهم و کمال، جنبه قدسیت و اتصال به خدا نیز پیدا شود و اینها با هم جمع آیند، چه اندازه این قبر در خور تجلیل خواهد بود و نمونه بارز آن، حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) است.
او بیان کرد: کسانی که برای زیارت قبور منوره ائمه طاهرین (ع) میآیند، از این قبور، الهام پاکی و پرهیزگاری، تقوا و مردمدوستی میگیرند.
این مرجع تقلید با اشاره به حرم حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داد: خداوند گوهر گرانبهایی را در شیراز قرار داده است که مرجع تمام مردم است.
منبع: حرم شاهچراغ