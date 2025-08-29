باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- ئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در صورت پیشرفت مذاکرات صلح با اوکراین، می‌تواند به سرعت برخی تحریم‌ها علیه روسیه را به عنوان پاداش به مسکو لغو کند، اما تنها اروپا است که می‌تواند گام‌های بزرگ‌تری برای تسهیل قابل‌توجه فشار مالی بر روسیه بردارد.

ترامپ در روز‌های اخیر، در صورت عدم پیشرفت به سوی یک توافق صلح در جنگ سه سال و نیمی اوکراین، مجدداً تهدید به اعمال تحریم‌ها و تعرفه‌های بیشتر علیه روسیه و خریداران نفت آن کرده است.

اما اگر مذاکرات خوب پیش برود، او می‌تواند شروع به لغو برخی از این اقدامات تنبیهی کند.

از جمله گزینه‌های ترامپ می‌توان به آزادسازی دارایی‌های توقیف‌شده روسیه، ازسرگیری اعطای وام‌های آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های روسی و اجازه بازگشت شرکت‌های خدمات نفتی آمریکا به میادین نفت و گاز دورافتاده روسیه اشاره کرد.

با این حال، بدون همکاری اروپا، این اقدامات اثر محدودی خواهند داشت و تحریم‌های آسیب‌زننده‌تر - از جمله محدودیت‌های گسترده بر تجارت جهانی نفت روسیه که شاهرگ اقتصاد این کشور است - پابرجا خواهند ماند.

درآمد‌های نفتی و گازی حدود یک چهارم از کل درآمد‌های بودجه فدرال روسیه را تشکیل می‌دهند.

ادعا می شود درآمد‌های این بخش به شدت کاهش یافته است، که نتیجه‌ای دردناک برای روسیه در میان هزینه‌های بالاتر از آغاز عملیات نظامی خود در اوکراین است.

«کریگ کندی»، پژوهشگر وابسته در مرکز دیویس برای مطالعات روسی و اوراسیایی دانشگاه هاروارد گفت: «ایالات متحده به صورت یکجانبه چیزی بسیار کم‌تر از اروپایی‌ها برای ارائه دارد، که دلیلی برای دادن فرصت به روسیه ندارند تا زمانی که به یک راه‌حل رضایت‌بخش در اوکراین دست یابند.»

اتحادیه اروپا تأکید کرده است که قصد دارد تا زمانی که مسکو جنگ را پایان دهد، فشار بر روسیه را حفظ کند.

بزرگ‌ترین قدمی که ترامپ می‌تواند بردارد، کاهش تحریم‌های وزارت خزانه‌داری است که شرکت‌های خدمات میادین نفتی آمریکا را از کار در روسیه منع می‌کند. این اقدام به طور بالقوه می‌تواند به روسیه امکان افزایش تولید نفت و گاز از برخی از دورافتاده‌ترین و سخت‌ترین مناطق حفاری، از جمله قطب شمال را بدهد.

به گزارش رویترز که به منابع خود استناد کرد، مقامات آمریکایی و روسی در مورد امکان بازگشت شرکت اکسون موبیل به پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ روسیه گفتگو کرده‌اند. پروژه ساخالین-۱ تاکنون به طور مستقیم تحت تحریم‌های گسترده آمریکا بر انرژی روسیه قرار نگرفته است.

این مقامات همچنین در مورد امکان خرید تجهیزات آمریکایی توسط روسیه برای پروژه‌های ال ان جی خود، مانند Arctic LNG ۲ که تحت تحریم است، گفتگو کرده‌اند. با این حال، احتمالاً سریع‌ترین راه برای کاهش فشار مالی بر روسیه، لغو ممنوعیت واردات نفت دریایی روسیه به اروپا توسط این قاره خواهد بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، پیش از تهاجم به اوکراین، مقصد نزدیک به نیمی از صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی روسیه، اروپا بود.

بازگشایی این بازار به روسیه اجازه می‌دهد تا میلیارد‌ها دلار هزینه حمل‌ونقل که برای ارسال نفت خام با تانکر به چین و هند - که اکنون خریداران اصلی روسیه هستند - می‌پردازد، کاهش دهد.

اما این امر خارج از کنترل واشنگتن است.

اروپا باید در هر تصمیمی برای لغو سقف قیمت اعمال‌شده بر معاملات نفت روسیه همکاری کند، اگرچه آمریکا به طور نظری می‌تواند با توقف فعالیت‌های اجرایی خود، آن را تضعیف کند.

این سقف قیمت، که اروپا موافقت کرده است در سپتامبر از ۶۰ دلار در هر بشکه به ۴۷.۶۰ دلار تنگتر شود، با هدف محدود کردن درآمد‌های مسکو در زمانی که بازار‌های نفت داغ هستند، بدون مانع شدن در جریان جهانی نفت، طراحی شده است.

دارایی‌های مسدودشده آمریکا و اروپا این گزینه را دارند که دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که از زمان تهاجم مسدود شده‌اند، آزاد کنند، اما در اینجا نیز باز هم اروپا نفوذ بسیار بیشتری دارد. به گزارش اکسیوس، اتحادیه اروپا حدود ۲۳۰ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را در اختیار دارد، در حالی که آمریکا حدود ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در سیستم بانکی خود را شناسایی کرده است.

بازگرداندن این دارایی‌ها یکی از معدود اقداماتی است که ترامپ می‌تواند بدون نیاز به کنگره انجام دهد. این کار می‌تواند به صورت محرمانه و از طریق مجوز‌های وزارت خزانه‌داری انجام شود، که جزئیات آن برای عموم منتشر نمی‌شود. «جرمی پانر»، شریک در مرکز حقوقی هیوز هابارد و رید و بازرس سابق تحریم‌های وزارت خزانه‌داری گفت: «آزادسازی این پروژه توسط (رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر) پوتین نادیده گرفته نخواهد شد، در حالی که احتمالاً از توجه داخلی اجتناب می‌کند.»

اروپا همچنین هنگامی که صحبت از پذیرش مجدد بانک‌های روسیه در شبکه جهانی پرداخت سوئیفت می‌شود، که در بروکسل مستقر است و تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار دارد، برگ برنده را در دست دارد.

غرب می‌تواند وام‌دهی به بازار‌های سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های روسی را باز کند. اما به گفته کندی، بانک‌های بزرگ آمریکایی بدون همراهی همتایان اروپایی خود، متکی به وام‌دهی مبالغ کلان خواهند بود.

کندی گفت: «از نظر تاریخی، بانک‌های اروپایی در روسیه پیشرو بودند، آنها تخصص و اشتهای ریسک دارند.»

منبع: رویترز