باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد محمودزاده، درباره اصلاح اساسنامه مدارس بین‌الملل گفت: اساسنامه باید متناسب با زیست‌بوم جدید آموزشی و سیاست‌های جدید تغییر کنند چراکه دستورالعمل‌های ۴۰ سال پیش را نمی‌توان باقی گذاشت.

وی با بیان اینکه در مدارس بین الملل دولتی و غیردولتی حدود ۴ هزار دانش‌آموز تحصیل می‌کنند افزود: یک مدرسه بین‌الملل دولتی و ۱۱ مدرسه بین‌الملل غیردولتی وجود دارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درباره کمبود نیرو عنوان کرد: در مدارس بین‌المللی با کمبود نیرو مواجه نیستیم، چراکه موسس موظف به تأمین نیرو است و ما هم آموزش‌های لازم را برای معلمان در نظر می‌گیریم و گزینش‌های لازم انجام می‌شود.

محمودزاده اظهار کرد: موسس موظف به تامین نیرو است؛ برخلاف مدارس دولتی که محدودیت‌های ردیف استخدامی وجود دارد، در مدارس غیردولتی این مشکل وجود ندارد. موسس، فرد را معرفی و کار گزینش انجام و در نهایت کار تدریس صورت می‌گیرد.

