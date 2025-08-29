وزرای خارجه عربستان سعودی و ایتالیا روز پنج‌شنبه خواستار توقف فوری جنگ در غزه و آزادی کلیه اسرا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -در بیانیه‌ای مشترک که پس از گفت‌و‌گو‌های آنان در رم منتشر شد،  فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان و آنتونیو تاجانی، همتای ایتالیایی وی، بار دیگر خواستار «پایان فوری جنگ در غزه و آزادی بی‌درنگ تمامی اسرا» شدند.

آنان بر مخالفت خود با «هرگونه جابجایی اجباری فلسطینیان تحت هر بهانه‌ای» تأکید نموده و تصریح کردند که «اصول عدم انتقال و عدم اخراج می‌بایست به طور کامل رعایت گردد.»

وزیران همچنین خواستار «دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و ملزومات نجات‌بخش به تمامی نقاط نوار غزه، و همچنین آزادسازی تمامی عواید گمرکی بلوکه‌شده فلسطین» شدند.

آنان اعلام کردند که هرگونه ترتیبات پساجنگ «می‌بایست به طور مستحکم با اجرای روشن و زمان‌بندی‌شده یک راه‌حل سیاسی که به اشغال خاتمه داده و صلحی عادلانه و فراگیر محقق سازد، پیوند بخورد.»

ریاض و رم همچنین «اقدامات یکجانبه یا خشونت‌آمیز در کرانه باختری را که راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌نماید» محکوم کرده و اعلام نمودند که «به بررسی همکاری‌های عملی به منظور توانمندسازی تشکیلات خودگردان فلسطین خواهند پرداخت.»

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان ، جنگ غزه ، دولت ایتالیا
