در بیانیهای مشترک که پس از گفتوگوهای آنان در رم منتشر شد، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان و آنتونیو تاجانی، همتای ایتالیایی وی، بار دیگر خواستار «پایان فوری جنگ در غزه و آزادی بیدرنگ تمامی اسرا» شدند.
آنان بر مخالفت خود با «هرگونه جابجایی اجباری فلسطینیان تحت هر بهانهای» تأکید نموده و تصریح کردند که «اصول عدم انتقال و عدم اخراج میبایست به طور کامل رعایت گردد.»
وزیران همچنین خواستار «دسترسی بدون مانع کمکهای بشردوستانه و ملزومات نجاتبخش به تمامی نقاط نوار غزه، و همچنین آزادسازی تمامی عواید گمرکی بلوکهشده فلسطین» شدند.
آنان اعلام کردند که هرگونه ترتیبات پساجنگ «میبایست به طور مستحکم با اجرای روشن و زمانبندیشده یک راهحل سیاسی که به اشغال خاتمه داده و صلحی عادلانه و فراگیر محقق سازد، پیوند بخورد.»
ریاض و رم همچنین «اقدامات یکجانبه یا خشونتآمیز در کرانه باختری را که راهحل دو دولتی را تضعیف مینماید» محکوم کرده و اعلام نمودند که «به بررسی همکاریهای عملی به منظور توانمندسازی تشکیلات خودگردان فلسطین خواهند پرداخت.»
