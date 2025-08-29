سازمان ثبت احوال کشور از شهروندان خواست با مراجعه به سامانه سهیم اطلاعات خانوادگی و آدرس خود را بررسی و در صورت تغییر، به روزرسانی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در زمان ثبت واقعه وفات یکی از اعضای خانواده، توصیه می‌شود بستگان متوفی علاوه بر انجام مراحل قانونی ثبت وفات، با مراجعه به سامانه سهیم، اطلاعات خانوادگی و آدرس خود را بررسی کنند.

در صورتی که آدرس محل سکونت اعضای خانواده تغییر کرده باشد، لازم است این تغییرات در سامانه سهیم ثبت و روزرسانی شود تا ارتباطات اداری و اطلاع‌رسانی‌ها به درستی و به موقع انجام شود.

تا پیش از این صدور گواهی انحصار وراثت توسط قوه قضاییه و شورا‌های حل اختلاف صورت می‌گرفت، که این وظیفه از ۳ مرداد ۱۴۰۴ به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و در روند جدید صدور گواهی انحصار وراثت، ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات گواهی بصورت خودکار صادر و از طریق سامانه ابلاغ به وراث و ذینفعان اطلاع رسانی می‌شود.

 

برچسب ها: ثبت احوال ، وراث
