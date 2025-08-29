باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فضلالله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت پرداخت وامهای خرد اشتغالزایی گفت: بر اساس تجربه ۳۲ سال مدیریت اجرایی در وزارت کشور، به این باور رسیدهام که این نوع تسهیلات در صورتی که با مکانیزمهای نظارتی و شبکههای پشتیبانی همراه باشد، میتواند تأثیر عمیقی بر کاهش فقر و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار داشته باشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: وامهای اشتغال خرد بهویژه در حوزه مشاغل خانگی، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نتایج موفقی به همراه داشته است. مشاغل خانگی در دنیا بهعنوان یک رکن مهم اقتصاد خانواده شناخته میشوند و توانستهاند زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنند. در کشور ما نیز نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت و سایر بنیادهای خیریه، به همراه وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند.
رنجبر تصریح کرد: با وجود این دستاوردها، متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت این وامها در برخی مناطق کاهش یافته یا متوقف شده است. در گذشته صندوق کارآفرینی امید مبالغی برای مشاغل کوچک و خانگی پرداخت میکرد که بهدلیل نظارت مستمر و رصد دقیق، به نتایج مفیدی منجر میشد، اما اکنون این روند کمرنگ شده و موجب ناامیدی بسیاری از افراد دارای مهارت در حوزههای فنی و مشاغل خرد شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بانکها در گذشته همکاری خوبی در این زمینه داشتند، اما در حال حاضر این همکاری ضعیف شده است. لازم است شبکه بانکی با انگیزه بیشتر وارد میدان شود و بانک مرکزی نیز یک مکانیزم نظارتی دقیق برای جمعبندی عملکرد تسهیلات و اصلاح نقاط ضعف ارائه کند. در غیر این صورت، اهدافی که برای اشتغالزایی و توانمندسازی خانوادهها در نظر گرفته شده، محقق نخواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با انتقاد از برخی انحرافها در مصرف این وامها گفت: در مواردی شاهد انحراف منابع از مسیر اصلی بودهایم که باید با شناسایی و اصلاح این موارد، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. پرداخت این وامها باید براساس نیاز واقعی، مهارت افراد و ظرفیت بازار هدف انجام شود تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم منابع هدر نرود.
رنجبر تاکید کرد: پرداخت وامهای خرد اشتغال نهتنها میتواند موجب افزایش درآمد خانوارها شود، بلکه با جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها، به تقویت تولید ملی و تحقق شعار سال کمک میکند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اگر بتوانیم با رویکردی نوین، ایدههای متناسب با شرایط روز و همراهی بانکها و نهادهای عمومی، چرخه پرداخت این وامها را فعال کنیم، قطعاً شاهد کاهش محرومیت، شکستن چرخه فقر و ایجاد امید و انگیزه در جامعه خواهیم بود.