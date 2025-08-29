باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک منبع دیپلماتیک که از مذاکرات داخلی تروئیکای اروپا (E۳) مطلع است، گفت که این اقدام به صورت کامل به اراده خود اروپایی‌ها نبوده است. به گفته این منبع، تروئیکای اروپایی «مجبور شد مکانیسم ماشه را طبق دستور مارکو روبیو فعال کند.»

این منبع جزئیات یک گفتگوی تلفنی به‌شدت پرتنش را تشریح کرد که در آن یکی از وزرای خارجه تروئیکای اروپایی نگرانی‌های جدی خود را در مورد پیامد‌های بالقوه فعال‌سازی مکانیسم ماشه ابراز کرده بود؛ اقدامی که ایران هشدار داده است به تشدید شدید تنش‌ها منجر خواهد شد.

این منبع گفت که در پاسخ، روبیو «رفتاری توهین‌آمیز» داشت و آن وزیر را با لحنی تند خطاب کرد.

این منبع گفت: «مارکو روبیو او را به‌شدت سرزنش کرد و فریاد زد: ‘۱۴ آگوست تکرار نخواهد شد و من مایک پمپئو نخواهم بود. ’»

این اشاره، کنایه‌ای مستقیم و صریح به یک شکست بزرگ دیپلماتیک دولت اول ترامپ است. در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۰، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت، تلاش کرد تا به طور یکجانبه مکانیسم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کند، اما نتوانست حمایت لازم را جلب کند، که به یک «شکست تحقیرآمیز» و علنی برای واشنگتن در عرصه جهانی منجر شد.

