همراه اول در حضور وزیر ارتباطات از سایت نسل پنجم خود رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی، همراه اول با بهره‌برداری از سایت‌های جدید خود در شهر‌ها و روستا‌های این استان، از سایت نسل پنجم خود در ارومیه نیز رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتور‌های تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت ویدیویی افتتاح شد. 

همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت 5G در شهر ارومیه و یک سایت 4G در قالب پروژه USO در روستای گل‌تپه (بخش انزل) رونمایی کرد. 

در جریان افتتاح پروژه‌های ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیت بر ثانیه شد. 

در این مراسم این رکورد سرعت نشانه‌ای از ظرفیت بالای زیرساخت‌های توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.

وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند

وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانی‌اش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات می‌کنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند.

ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقش‌آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.

نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار

قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که ۳۲ سایت 5G و ۱۶۵۵ سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از ۴.۴ میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات ۲۰۵۲ است.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتور‌های ارتباطی در ایام اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخش‌های «ایجاد سایت» و «بهینه‌سازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور ۱۳ سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و ۴۲ سایت را بهینه‌سازی کرده است.

اقدامات توسعه‌ای همراه اول طی یک سال اخیر

گفتنی استt رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژه‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راه‌اندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است. 

در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است. 

این اقدامات شامل راه‌اندازی ۱۹ سایت جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با ارتقای تکنولوی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (4G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.

با توسعه و ارتقای این زیرساخت‌ها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است. 

راه‌اندازی سایت‌های 5G و 4G در شهر‌ها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسب‌وکار‌های اینترنتی و سرویس‌های هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم می‌کند.

این زیرساخت‌ها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقه‌ای را ایفا و به ایجاد ظرفیت‌های نوین برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. با ارتقای سایت‌ها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.

به این ترتیب، پروژه‌های تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: مرکز ارتباطات همراه اول

برچسب ها: نسل پنجم اینترنت ، اینترنت پرسرعت ، تست سرعت اینترنت ، همراه اول
خبرهای مرتبط
خبر خوش وزیر ارتباطات درباره نسل پنجم اینترنت/ تعامل با مخابرات، ثمربخش بود
اجرای دولت هوشمند چه موانعی دارد؟
ثبت سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیتی 5G همراه اول در حضور وزیر ارتباطات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ماشاالله هرروزیه افتخار جدید رونمایی میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بعضی خود تحقیر ها اینجا چی میگن؟
اونقدر خودتحقیری کردین که ماهم فکر میکردیم حالا حالاها فراگیر نمیشه 5جی توی ایران
در حالی که الان من با گوشی سامسونگ که پردازنده فایو جی داره توی شهرستان شوشتر استان خوزستان به سرعت بیش از 700 مگابیت بر ثانیه هم رسیدم و خداروشکر بصورت تقریبا پایدار 5جی رو با سرعت بالا دارم .
اونوقت خودتحقیر های احمق داخلی میان اینجا چرت مینویسن.
یا علی
۱۹
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
همراه اول افتضاح است تو کل گیلان
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۲۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط دروغ
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
داخل شهر تهرات گوشیم آنتن نمیده اینترنت پیشکش
۲
۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
منطقه ما مخابرات نمیذاره بقیه شرکت ها خدمات بدن و سرعت خودشم که نیاز به تعریف نداره.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خوب ذهن ها و بهانه ها برای گران کردن اینترنت دارید آماده میکنید
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سرعت اینترنت در ایران جوکی بیش نیست
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ شاخدار
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۱۵:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
حالا چرا شمال غرب؟؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اینکه آپلود و پینگش خوب نیست
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
شوخی قشنگی بود :/
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
شوخی تلخی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تا بیاد به همگانی بشه احتمالا مردم سرعت ۱۰ تا ۱۵ مگ رو تجربه میکننن
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امید واریم به2.269کیلو بیت تنزل پیدا نکنه
۱
۳۹
پاسخ دادن
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی آمریکا 
آخرین اخبار
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی آمریکا 
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد