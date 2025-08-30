برنامه ریزی برای خرید حمایتی ۱۰ هزارتن تخم مرغ تا پایان شهریور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۵۸ هزارتومان است که پیش بینی می شود تا پایان شهریور با استمرار خرید حمایتی به ۷۵ هزارتومان برسد.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید و عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب، مرغداران طی ۵ ماه اخیر ۲۵ همت متضرر شدند.

کاشانی ادامه داد: اکنون شرایط تامین نهاده دامی با چالش متعددی روبروست که اگر تدبیری در این خصوص اتخاذ نشود، تولید دچار چالش می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از خرید حمایتی ۳۵ هزارتن تخم مرغ خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریور تا سقف ۱۰ هزارتن تخم مرغ مازاد در راستای تنظیم بازار از مرغداران خرید حمایتی می شود.

وی گفت: رغم کاهش قیمت تخم مرغ، اما برخی مغازه داران کماکان با نرخ مصوب عرضه می کنند به طوریکه هرشانه تخم مرغ با نرخ ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد، درحالیکه با کاهش قیمت درب مرغداری، هرشانه تخم مرغ نباید بالاتر از ۱۳۰ هزارتومان عرضه شود.