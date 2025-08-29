باشگاه خبرنگاران جوان - ماچا، پودر سبزرنگ چای سبز، در سالهای اخیر به یکی از محبوبترین نوشیدنیهای سلامتمحور در جهان تبدیل شده و اکنون نماد زیبایی، آرامش و سبک زندگی سالم است. اما این محبوبیت ناگهانی از کجا آمده؟ و آیا فوایدی که به آن نسبت داده میشود، پایه علمی دارند؟
ماچا نوعی چای سبز پودری است که از برگهای خاص گیاه Camellia sinensis تهیه میشود. برخلاف چای سبز معمولی که فقط عصاره برگها مصرف میشود، در ماچا کل برگ آسیابشده وارد بدن میشود. این ویژگی باعث شده ماچا از نظر تغذیهای غنیتر و از نظر فرهنگی برجستهتر باشد. در دهههای اخیر، ماچا از یک نوشیدنی سنتی در آیینهای بودایی به یک ترند جهانی در دنیای تغذیه، زیبایی و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
مطالعات نشان دادهاند که مصرف منظم ماچا میتواند به بهبود عملکرد شناختی، افزایش متابولیسم، کاهش استرس و حتی کمک به کنترل وزن کمک کند. با این حال، پژوهشگران تأکید دارند که بسیاری از این اثرات نیازمند مطالعات انسانی گستردهتر هستند تا بهطور قطعی تأیید شوند.
ماچا نخستینبار در قرن دوازدهم توسط راهبان ژاپنی از چین وارد شد و بهسرعت در آیینهای ذن بودایی جایگاه ویژهای یافت. آیینهای ذن بودایی (Zen Buddhism) یک مکتب بودایی است که بر مراقبه (مدیتیشن) و درک مستقیم حقیقت از طریق تجربه شخصی، به جای تکیه بر متون و تعالیم، تأکید دارد.
در قرن شانزدهم، استاد چای ژاپنی «سن نو ریکییو» مراسم چای را با محوریت ماچا به یک آیین فرهنگی تبدیل کرد که بر اصول آرامش، احترام و زیبایی در سادگی تأکید داشت. این مراسم تا امروز در ژاپن با دقت و احترام برگزار میشود و ماچا همچنان نماد تعادل ذهنی و حضور آگاهانه است.
محبوبیت جهانی ماچا از حدود سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در سالهای اخیر با رشد شبکههای اجتماعی به اوج رسید. رنگ سبز زنده، قابلیت ترکیب در نوشیدنیها و دسرها و ظاهر «اینستاگرامی» آن باعث شد که ماچا بهسرعت در فیدهای تیکتاک و اینستاگرام دیده شود. هشتگ Matcha در تیکتاک بیش از ۱۵ میلیارد بازدید دارد و ویدیوهای تهیه لاته ماچا، اسموتی و دسرهای سبزرنگ بهطور گسترده منتشر شدهاند.
کافهها و برندهای نوشیدنی نیز با ارائه لاتههای ماچا در لیوانهای شفاف، این ترند را تقویت کردهاند. نسل جوان، بهویژه Gen Z و میلنیالها، بهدنبال جایگزینهای سالمتر برای قهوه، ماچا را بهعنوان نوشیدنی آرامبخش و انرژیزا انتخاب کردهاند.
ماچا بهدلیل شیوهی خاص کشت، برداشت و فرآوری، دارای غلظت بالایی از ترکیبات فعال زیستی است که تأثیرات متعددی بر سلامت جسم و ذهن دارند. مهمترین فواید آن عبارتند از:
۱. منبع غنی آنتیاکسیدانها
ماچا سرشار از کاتچینها، بهویژه EGCG (اپیگالوکتشین گالات) است که یکی از قویترین آنتیاکسیدانهای طبیعی شناختهشده است. این ترکیبات:
- با رادیکالهای آزاد مبارزه میکنند
- به کاهش التهاب مزمن کمک میکنند
- از سلولها در برابر آسیبهای اکسیداتیو محافظت میکنند
- ممکن است در پیشگیری از برخی سرطانها نقش داشته باشند
۲. بهبود عملکرد شناختی و تمرکز
وجود ترکیب ال-تئانین در ماچا باعث افزایش امواج آلفا در مغز میشود که با آرامش ذهنی و تمرکز بهتر مرتبط است. مطالعات نشان دادهاند که مصرف ماچا میتواند:
- حافظه کاری را تقویت کند
- سرعت پردازش ذهنی را افزایش دهد
- اضطراب را کاهش دهد بدون ایجاد خوابآلودگی
۳. انرژی پایدار بدون افت ناگهانی
برخلاف قهوه که باعث افزایش سریع و سپس افت انرژی میشود، کافئین موجود در ماچا بهدلیل همراهی با ال-تئانین بهآرامی جذب میشود؛ که نتیجه آن عبارت است از:
- انرژی پایدار و طولانیتر
- عدم ایجاد لرزش یا اضطراب ناشی از کافئین
- مناسب برای فعالیتهای ذهنی طولانی یا مدیتیشن
۴. حمایت از سلامت قلب
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادهاند که مصرف منظم چای سبز، بهویژه ماچا، میتواند:
- فشار خون را کاهش دهد
- سطح کلسترول LDL را پایین بیاورد
- خطر بیماریهای قلبی-عروقی را کاهش دهد
۵. کمک به سمزدایی بدن
ماچا بهدلیل غلظت بالای کلروفیل، خاصیت سمزدایی دارد. کلروفیل میتواند:
- فلزات سنگین و سموم را از بدن دفع کند
- عملکرد کبد را بهبود بخشد
- به پاکسازی پوست کمک کند
۶. کاهش استرس و بهبود خلقوخو
ترکیب ال-تئانین با کافئین باعث افزایش دوپامین و سروتونین در مغز میشود که میتواند:
- خلقوخو را بهبود دهد
- احساس آرامش و رضایت ایجاد کند
- در کاهش علائم افسردگی خفیف مؤثر باشد
۷. افزایش متابولیسم و کمک به کنترل وزن
EGCG موجود در ماچا میتواند:
- سرعت سوختوساز بدن را افزایش دهد
- اکسیداسیون چربی را تحریک کند
- در کنار رژیم غذایی و ورزش، به کاهش وزن کمک کند
در حالی که یک فنجان قهوه حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیگرم کافئین دارد، ماچا حدود ۳۵ تا ۷۰ میلیگرم کافئین دارد که بهدلیل حضور ال-تئانین، بهصورت آهستهتر جذب میشود و باعث ایجاد انرژی پایدار بدون اضطراب یا افت ناگهانی میشود. همچنین، چون در ماچا کل برگ مصرف میشود، میزان آنتیاکسیدانها تا سه برابر بیشتر از چای سبز معمولی است.
منبع: خبرآنلاین