در پی نقش‌آفرینی آلمان در فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران، برلین از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای از اتباع این کشور خواست ایران را ترک کرده و از سفر به این کشور خودداری کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از احتمال وقوع اقدامات تلافی‌جویانه ایران در پی نقش‌آفرینی آلمان در فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده است.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان که روز پنج‌شنبه منتشر شد، آمده است: «با توجه به تهدید‌های مکرر مقامات ایرانی به اتخاذ اقدامات متقابل، نمی‌توان امکان تأثیرپذیری منافع و اتباع آلمانی از این اقدامات را رد کرد.»

این بیانیه همچنین هشدار داد: «هم‌اکنون سفارت آلمان در تهران تنها قادر به ارائه محدود خدمات کنسولی است.»

این اقدام در پی آغاز فرآیند ۳۰ روزه توسط انگلیس، فرانسه و آلمان برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و تنها دو ماه پس از حمله هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران صورت گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایران و آلمان ، تحریم ایران ، سازمان ملل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
مذاکره به هیچ عنوان معنی و فایده ای نداره، اونها مثل همیشه فقط امتیازات رو از ایران میگیرن بعد بازم ی بامبول جور میکنن میزنن زیر همه چیز در اولین فرصت هم باز جنگ میشه پس بهتره کره شمالی بشیم نه لیبی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگه بازم آلمانی ها خواستن به ایران برگردن قلم پاشون رو بشکنین
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بهتر که نازی‌ها کثیف از کشور مابروند
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۹:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این هم نتیجه نشست دولتمردان ما در گذشته . کسی نیست به این ظلم و ستم در حق مردم بیچاره پایان دهد روی خوش ندیدن مردم ای خدا .
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بازی با دم شیر..
بحول و قوه الهی یک قدم کوتاه نمیام..
ان الله مع صابرین..
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هرررررررررری
گم شن
۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بعد از ترک داوطلبانه افغانی‌ها بدست دولت.که کار بسیار خوبی بود،حالا نبود به افغانی‌های آلمانی هست که اینها به صورت داوطلبانه اینجوریی که وزیرشان گفته داره انجام می‌گیرد.ان شاالله شاهد نفس کشیدن کشورمان باشیم.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
به درک،ما که اخراجشون نمی کنیم حداقل خودشون برن،عدو شود سبب خیر
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بهتر ، که نازی های جنایتکار ایران را ترک کنند
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هرررری نازیهای صهیونیست
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مرگ برامریکا
مرگ بر انگلیس
مرگ بر اسراییل
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بابا بمب اتم بسازید تا تموم بشه بره موش و گربه بازی تاکی؟
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
قهر کلاغ به نفع باغبان است
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ایران مثل شماها نیست ایرانی مهمان نوازهست هرگز اتباع موردهدف قرار نمی دهد
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هنوزیادمان هست که بابمب های شیمیایی که المان به صدام داده بود چه قدراز هموطنانمان شیمیایی شدندوبه شهادت رسیدند
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خوش آن باغی که روباه از اون قهر کنه
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دلیلش فقط همین نیست که شما گفتید.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بدرک زودتر
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ایران سفرای سه کشور اروپایی را اخراج کند!!!
۷
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آلمان
۸
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ترکش ماشه با افزایش تورم و گرانی فقط به مردم ایران اصابت می کند برای حاکمان و مدیران اتفاقی نخواهد افتاد
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اینها نقشه های شومی در سر دارند وگرنه در ایران کسی به شهروندان آلمانی کاری نداره.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
گورتونو از کشور ماگم کنیدوقتی که کشورتون تحت سلطه امریکاییهای وحشی است واز خودتون هیچ اختیاری ندارید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۵:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
طبق مطالعات مراکز جامعه شناختی غربی حدود ۵۰ درصد جمعیت آلمان( نیز فرانسه و سوئد و ..)نا مشروع هستند. یعنی حرامزاده اند .
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فردا دلار میشه 120
۱
۰
پاسخ دادن
