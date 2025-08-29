باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای از اتباع این کشور خواست ایران را ترک کرده و از سفر به این کشور خودداری کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از احتمال وقوع اقدامات تلافی‌جویانه ایران در پی نقش‌آفرینی آلمان در فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده است.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان که روز پنج‌شنبه منتشر شد، آمده است: «با توجه به تهدید‌های مکرر مقامات ایرانی به اتخاذ اقدامات متقابل، نمی‌توان امکان تأثیرپذیری منافع و اتباع آلمانی از این اقدامات را رد کرد.»

این بیانیه همچنین هشدار داد: «هم‌اکنون سفارت آلمان در تهران تنها قادر به ارائه محدود خدمات کنسولی است.»

این اقدام در پی آغاز فرآیند ۳۰ روزه توسط انگلیس، فرانسه و آلمان برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و تنها دو ماه پس از حمله هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران صورت گرفته است.

منبع: رویترز