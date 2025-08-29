کارشناس کشاورزی گفت: کشاورزان و دامداران در هنگام وقوع رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه ببرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:کشاورزان  از محلول پاشی و سم پاشی باغات مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

 وی با تاکید بر عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه گلخانه ها جهت جلوگیری از ورود آب باران افزود: گلخانه داران نسبت به  بستن دریچه ها و انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور خورشید اقدام کنند.

 غلامی ادامه داد: باغداران نسبت به تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی و جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده قبل و بعد از وزش باد اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به مکان های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق بیان کرد: کشاورزان کنترل استحکام و تنظیم دریچه های کندو عسل خلاف جهت وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

 وی گفت: دامداران از چرای دام در ارتفاعات بدلیل گردو خاک خودداری کنند و پرورش دهندگان ماهی افزایش هوادهی در استخرهای پرورش ماهی جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی امروز بارش پراکنده در سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

طی روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شمالی البرز مرکزی در استان های مازندران و شرق گیلان بارش خفیف رخ خواهد داد.

در پنج روز اینده در نیمه شرقی کشور بویژه شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و در ۳ روز آینده در برخی نقاط غرب، جنوب و مرکز و دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، وزش باد ، بارش باران
