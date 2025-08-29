مسیر ریلی ازبکستان، ترکمنستان و ایران یک مسیر ریلی مطمئن برای ارسال بار از آسیای میانه به آب‌های آزاد است که محموله‌های کانتینری ازآسیای میانه تا بندرعباس ظرف یک ماه منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل لجستیک و صنایع وابسته  امضای تفاهم‌نامه نامه شرکت ترکیب حمل و نقل با شرکت ملی ریلی ازبکستان، منعقد شده است.

 گفتنی است شرکت ترکیب حمل و نقل و شرکت های حمل و نقل ریلی ازبکستان و ترکمنستان در تلاش اند تا با امضای یک تفاهمنامه ریلی، مسیری جدیدی برای ترانزیت کالا از آسیای میانه به آب‌های آزاد فراهم کنند. 

مسیر ریلی مشتمل بر ارسال و حمل بار از اترک ترکمنستان به بنادر اسکندرون ، مرسین و استانبول در ترکیه به صورت رفت و برگشت از طریق مرز ریلی اینچه برون به بندرعباس و آسیای میانه است. 

همچنین در فاز دیگری از این طرح، ارسال بار به کشورهای آسیای میانه و از آسیای میانه به بندرعباس از طریق مرز ریلی سرخس برای محمولات کانتینری و جنرال کارگو برای شرکت حمل و نقل ازبکستانی و ترکمنستانی صورت خواهد گرفت. 

مسیر ریلی ازبکستان، ترکمنستان و ایران یک مسیر ریلی مطمئن برای ارسال بار از آسیای میانه به آب‌های آزاد است که محموله‌های کانتینری و جنرال کارگو را به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز از آسیای میانه تا بندرعباس و بالعکس منتقل خواهد کرد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
بهره‌برداری از کریدور رشت _ آستارا تا سال ۱۴۰۷
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بدون تحمیل هزینه به کشور
تصویب واردات و ساخت لوکوموتیو‌ها در شورای اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت