باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل لجستیک و صنایع وابسته امضای تفاهم‌نامه نامه شرکت ترکیب حمل و نقل با شرکت ملی ریلی ازبکستان، منعقد شده است.

گفتنی است شرکت ترکیب حمل و نقل و شرکت های حمل و نقل ریلی ازبکستان و ترکمنستان در تلاش اند تا با امضای یک تفاهمنامه ریلی، مسیری جدیدی برای ترانزیت کالا از آسیای میانه به آب‌های آزاد فراهم کنند.

مسیر ریلی مشتمل بر ارسال و حمل بار از اترک ترکمنستان به بنادر اسکندرون ، مرسین و استانبول در ترکیه به صورت رفت و برگشت از طریق مرز ریلی اینچه برون به بندرعباس و آسیای میانه است.

همچنین در فاز دیگری از این طرح، ارسال بار به کشورهای آسیای میانه و از آسیای میانه به بندرعباس از طریق مرز ریلی سرخس برای محمولات کانتینری و جنرال کارگو برای شرکت حمل و نقل ازبکستانی و ترکمنستانی صورت خواهد گرفت.

مسیر ریلی ازبکستان، ترکمنستان و ایران یک مسیر ریلی مطمئن برای ارسال بار از آسیای میانه به آب‌های آزاد است که محموله‌های کانتینری و جنرال کارگو را به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز از آسیای میانه تا بندرعباس و بالعکس منتقل خواهد کرد.