باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خان‌محمدی که روز جمعه به همراه جمعی از مسوولان استانی برای بهسازی «دبستان بسیج» در طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار، در روستای امان آباد منطقه احمدآباد شهرستان مشهد حضور یافت افزود:این شهید همراه با پدرش و در تابستان‌ها در قالب گروه‌های جهادی به مدارس سر می‌زدند و مشغول تعمیر و بهسازی آن مکان‌ها می‌شدند تا دانش آموزان در اول مهر ماه، تحصیل خود را در شرایط مناسبی آغاز کنند.

وی در این آیین با اشاره به سومین سال اجرای طرح شهید عجمیان ادامه داد:رییس جمهوری نیز با توجه به شرایط کشورمان تاکید کردند که اگر در تمام بخش‌ها مردم در کنار هم و با هم افزایی و ایجاد ظرفیت، مشارکت کنند کار بر زمین مانده‌ای در کشور وجود نخواهد داشت و طرح شهید عجمیان نمونه موفقی از این هم افزایی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: باید همه ذی‌نفعان از جمله مردم، خیرین، شرکت‌ها، کاسبان منطقه و اولیای دانش‌آموزان یکدل و هم‌نظر شوند تا در اجرای این طرح، چالشی شکل نگیرد، چون وقتی این موضوع خطی و به یک مجموعه محدود واگذار شود، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مدارس از کلاس‌های تک‌نفره تا مدارس ۷۰۰ نفره، کار، بسیار دشوار می‌شود.

خان محمدی افزود: رویکرد رییس‌جمهوری در توجه ویژه به مشارکت مردمی، خیرین و شرکت‌ها در این حوزه می‌تواند نقش گره‌گشایی داشته باشد و این موضوع تا کنون به این دقت دیده نشده است.

وی اظهار کرد: کار تجهیز مدارس، یک کار مردمی است و همراهی مردم باعث زنده شدن روحیه هم‌افزایی می‌شود که به شکل ناخودآگاه، بزرگ‌ترین سرمایه برای حل مسائل است.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: باید آموزش و پرورش را به عنوان اولویت نخست خود قرار دهیم تا آینده مبتنی بر مشارکت پذیری شکل بگیرد. مساله این است که نباید مشکلات را بین سازمان‌ها پاسکاری کنیم بلکه باید دور هم جمع شویم و فکر کنیم.

خان محمدی افزود: در شرایط سخت مانند جنگ ۱۲ روزه که حتی توقع نبود مردم همراهی کنند، آنها پای کار آمدند و نشان دادند که این همراهی در آموزش و پرورش هم می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و این موضوع در بسیاری از مناطق محروم که پیش‌تر کسی سراغی از مدارسشان نمی‌گرفت قابل مشاهده است.

وی از پیشرفت‌های طرح‌های تجهیز مدارس و پروژه‌های شهید عجمیان یاد و اظهار کرد: تا مهرماه طرح‌های ثبت شده باید به بهره‌برداری برسند و اکنون با همکاری دولت و خیرین فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم و تلاش می‌کنیم این مسیر با قوت ادامه یابد.

نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: سال گذشته و در منطقه احمدآباد بیش از ۹ هزار دانش آموز در ۱۰۷ مدرسه این منطقه مشغول به تحصیل بودند.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی افزود: منطقه ملک آباد با کمبود مدرسه و مرکز آموزشی مواجه است و نیاز به مدرسه در مقطع متوسطه دارد که اگر به این موضوع توجه نشود، شاهد نیمه کاره ماندن تحصیل دانش آموزان در این مقطع خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح شهید عجمیان اظهار کرد: این اقدام طی چند سال گذشته که با روحیه جهادی در حال انجام است، موجب شده تا گروه‌های مختلف طلبه، دانشجویان و دانش‌آموزان پای کار بیایند و برای نوسازی و شاداب سازی مدارس گام‌های مهمی بر دارند.

او ادامه داد: باید برای بهسازی مدارس هم افزایی داشته باشیم و در کنار آن لازم است تا سبک و سیاق خود در اجرا را هم به هم نزدیک کنیم و مشکلات قرارداد‌های موجود در این زمینه باید بررسی و رفع شود تا در نهایت به نتیجه لازم برسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، از مجموع هزار و ۵۰۰ مدرسه منتخب برای اجرای طرح شهید عجمیان در استان خراسان رضوی، ۲۰ مدرسه سهم منطقه احمدآباد است.

طرح شهید عجمیان در راستای بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار با مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، بسیج سازندگی، بنیاد‌های علوی و برکت، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی و گروه‌های جهادی از سه سال گذشته راه اندازی شد که حالا الگویی موفق از مشارکت مردم در بهسازی مدارس کشور به شمار می‌رود.

شهید والامقام روح الله عجمیان خود یکی از فعالان حوزه اقدامات جهادی بود و با فعالیت در گروه‌های مردمی نقش فعالی در کمک به مناطق کم‌برخوردار داشت و بر این اساس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با تاسی به سیره این شهید بزرگوار قدم در راه بسترسازی برای فعالیت گروه‌های جهادی در مدارس گذاشت.

روح الله عجمیان بسیجی شهیدی بود که آبان ماه سال ۱۴۰۱ در درگیری با اغتشاشگران و آشوبگران در کرج با ضربات متعدد چاقو و سنگ و لگد به شهادت رسید.